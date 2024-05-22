MLB》ERA破10！伸卡失靈的前國聯防禦率王 遭移出先發輪值

韓德瑞克斯。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年陷入低迷的小熊34歲投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），曾經因傷進入傷病名單，目前開季至今7場先發吞4敗、防禦率高達10.57，小熊總教練康索（Craig Counsell）今天宣布，要把韓德瑞克斯移出先發輪值，並暫時調至牛棚。

韓德瑞克斯前一場先發是在5月17日（美國時間），當時面對海盜僅投4.2局被敲11安（包含1轟），失掉8分有7分自責，小熊該場比賽最後以3比9輸球，韓德瑞克斯吞下開季4連敗。

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康索表示，「我們的處境很艱難，目前在傷病名單上有8名投手，我們要繼續盡力幫助Kyle度過難關，我想這點非常重要，在這段時間裡，我們需要（吃）局數。」小熊隊預計在美國時間週四的比賽，變成牛棚車輪戰。

韓德瑞克斯今年先發7場一勝難求，合計只投30.2局被敲多達50支安打（包含10轟），共投出25次三振，丟11次保送、外加1次觸身球，被打擊率是偏高的3成62，每局被上壘率（WHIP）為1.99。

身為2016年國聯防禦王得主、同時也是小熊奪冠成員，韓德瑞克斯今年整體壓制力下滑，主要球種伸卡球被打擊率為4成40，變速球被打擊率3成06，四縫線速球被打擊率更高達5成56。此外，韓德瑞克斯生涯出賽254場有253場為先發投手。

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