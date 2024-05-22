晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》ERA破10！伸卡失靈的前國聯防禦率王 遭移出先發輪值

2024/05/22 07:46

韓德瑞克斯。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年陷入低迷的小熊34歲投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），曾經因傷進入傷病名單，目前開季至今7場先發吞4敗、防禦率高達10.57，小熊總教練康索（Craig Counsell）今天宣布，要把韓德瑞克斯移出先發輪值，並暫時調至牛棚。

韓德瑞克斯前一場先發是在5月17日（美國時間），當時面對海盜僅投4.2局被敲11安（包含1轟），失掉8分有7分自責，小熊該場比賽最後以3比9輸球，韓德瑞克斯吞下開季4連敗。

康索表示，「我們的處境很艱難，目前在傷病名單上有8名投手，我們要繼續盡力幫助Kyle度過難關，我想這點非常重要，在這段時間裡，我們需要（吃）局數。」小熊隊預計在美國時間週四的比賽，變成牛棚車輪戰。

韓德瑞克斯今年先發7場一勝難求，合計只投30.2局被敲多達50支安打（包含10轟），共投出25次三振，丟11次保送、外加1次觸身球，被打擊率是偏高的3成62，每局被上壘率（WHIP）為1.99。

身為2016年國聯防禦王得主、同時也是小熊奪冠成員，韓德瑞克斯今年整體壓制力下滑，主要球種伸卡球被打擊率為4成40，變速球被打擊率3成06，四縫線速球被打擊率更高達5成56。此外，韓德瑞克斯生涯出賽254場有253場為先發投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。