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MiLB》老虎、海盜2A上演台灣對決！ 李灝宇怪力猛轟陳柏毓（影音）

2024/05/22 07:33

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟2A海盜與老虎今天出現「台灣對決」，怪力男李灝宇敲出本季第4轟，而苦主正好就是今日海盜隊的先發投手陳柏毓。

李灝宇今天擔任老虎先發3棒守二壘，兩人第一次交手時，陳柏毓讓李灝宇擊出雙殺打，不過在第二打席0好3壞時，李灝宇鎖定陳柏毓偏低的球路，直接用怪力扛到左外野大牆外，形成一發陽春砲，也是本季第4轟。

陳柏毓本季一勝難求，雖然本月的前3場先發他都能投到5.1局以上還有一場優質先發，不過今天面對老虎打線他僅投4局就被打6支安打，失掉5分都是責失分退場，僅送出1次三振與2次四壞保送。

兩隊前5局打完，老虎以5：1領先海盜，李灝宇3打數1安打，今天擔任先發5棒守游擊的鄭宗哲則是2打數0安打。

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