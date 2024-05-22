NBA》小波爾又闖禍？ 傳拒絕11歲孩童簽名還撞斷對方的腳

小波爾本季因傷只打22場比賽。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂明星後衛小波爾（LaMelo Ball）在今天傳出因為拒絕幫一位11歲小孩簽名，甚至駕車輾過他的腳導致該名孩童骨折，因此遭到提告。

一名11歲孩童喬瑟夫（Angell Joseph）的母親Tamaria McRae向《WSOCTV.com》記者Jason Stoogenke指出，在去年10月7日的賽事後，喬瑟夫試圖向小波爾表達自己的喜愛之情並詢問能否幫他簽名，但小波爾拒絕並便開車離去。

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McRae表示，「我看到我的孩子跌落在地，我認為他大概有掉了一些東西。」McRae指稱小波爾就是在那時撞到自己孩子的腳，並導致他的孩子骨折。McRae因此向小波爾與黃蜂隊提告，而黃蜂球團被告的原因是他們認為球團必須要採取更多的安全措施來保護球迷。

現年22歲的小波爾雖然繳出23.9分、5.1籃板與8.0助攻的全能表現，但再度因傷僅出賽22場，最近兩個賽季小波爾合計僅出賽58場。

小波爾在新秀年出賽51場，以平均15.7分、5.9籃板、6.1助攻、1.6抄截的表現拿下新人王，隔年更入選明星賽，整季出賽75場都是先發，拿下20.1分、6.7籃板、7.6助攻與1.6抄截，球團也在去年跟他簽下5年2.6億美元的隊史最大合約。

一位11歲孩童傳出向小波爾要簽名不成還遭車子輾過腳導致骨折。（圖片取自X）

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