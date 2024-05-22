MLB》生涯首度改守游擊遇困境 道奇球星貝茲坦言：真的很難！

道奇隊球星貝茲（右）今年改守游擊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕自從今年春訓開始，道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）迎接新的挑戰：鎮守游擊防區，這是他職業生涯最具挑戰性的任務，因為貝茲自高中之後就再也沒有守過游擊防區。貝茲坦言，「這真的很難。」

道奇隊今年季前原本設定的游擊手是拉克斯（Gavin Lux），但他去年遭遇嚴重膝傷、整季報銷，拉克斯在今年熱身賽於游擊防區出現2次守備失誤，讓道奇隊決定讓拉克斯移防二壘，貝茲則改守游擊。

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生涯摘得6座外野金手套的貝茲，去年增加二壘守備的場次至70場，今年主要擔任游擊手，目前鎮守42場有39場為先發游擊，共守339.1局，150次守備機會中出現6次失誤，守備率為0.960，製造19次雙殺守備。

道奇隊球星貝茲（右）今年改守游擊。（資料照，法新社）

貝茲表示，「這真的很難，事情就是這樣，必須要做，我喜歡這樣做，但最主要的是，這真的很難。」

對於自己從開季至今的游擊防區表現，貝茲坦言，「我認為不是很好，還在進展中，這是我很長時間以來第一次做這事，你必須從某個地方開始，至少對我來說，感覺自己處於較低的水準，除了從這裡向上，別無選擇。」

根據守備進階數據UZR（Ultimate Zone Rating）顯示，貝茲本季在游擊防區只有「-2.4」的守備表現。

道奇隊未來可能會把貝茲移回二壘防區，貝茲仍會對自己要求嚴格，「有時候，被多打臉也是好事，承受並繼續前進。」

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