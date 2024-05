MLB》傳奇巨砲邦茲 入選海盜名人堂

邦茲入選海盜名人堂。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導 〕生涯共敲出762轟、大聯盟全壘打王邦茲(Barry Bonds)因為生涯陷入禁藥風波,至今未能入選名人堂,不過他的老東家海盜今天送上一份大禮,將他選入球隊的名人堂中。

海盜官方稍早宣佈,邦茲入選球隊2024梯的名人堂,並且公開邦茲的受訪影片,影片中邦茲打開主持人給的信封,親自念出自己入選海盜名人堂;回顧過去在海盜打球的時期,邦茲微笑表示,他遇到很好的教練,是一段很棒的生涯起點,並和球隊建立起了無堅不摧的關係。

邦茲1986年於海盜開啟大聯盟生涯,總計在海盜待了7年,期間贏得2次國聯MVP、3次金手套、以及3次銀棒獎,而在海盜後期,球隊也打出優異戰績,1990年至1992年連續3年登頂國聯東區。

1992年球季結束後,邦茲以自由球員身分加入巨人,並在那邊打出「史上最強打者」的封號,從1993年開始到2007年退休期間,囊括了7次國聯MVP、12次銀棒獎、8次金手套、入圍了14次明星賽,22年生涯累積了762發全壘打,目前仍為史上最多。

而除了邦茲外,海盜也宣佈老教練李蘭(Jim Leyland)、兩屆世界大賽冠軍投手Manny Sanguillen也一起進入了今年的名人堂。

“We built a bond that no way it’s ever going to be broken.”



Barry Bonds talks about his time in Pittsburgh and being a member of the Pirates Hall of Fame. pic.twitter.com/VoeLKrv0lq