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MLB》傳奇巨砲邦茲 入選海盜名人堂

2024/05/22 09:00

邦茲入選海盜名人堂。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導 〕生涯共敲出762轟、大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）因為生涯陷入禁藥風波，至今未能入選名人堂，不過他的老東家海盜今天送上一份大禮，將他選入球隊的名人堂中。

海盜官方稍早宣佈，邦茲入選球隊2024梯的名人堂，並且公開邦茲的受訪影片，影片中邦茲打開主持人給的信封，親自念出自己入選海盜名人堂；回顧過去在海盜打球的時期，邦茲微笑表示，他遇到很好的教練，是一段很棒的生涯起點，並和球隊建立起了無堅不摧的關係。

邦茲1986年於海盜開啟大聯盟生涯，總計在海盜待了7年，期間贏得2次國聯MVP、3次金手套、以及3次銀棒獎，而在海盜後期，球隊也打出優異戰績，1990年至1992年連續3年登頂國聯東區。

1992年球季結束後，邦茲以自由球員身分加入巨人，並在那邊打出「史上最強打者」的封號，從1993年開始到2007年退休期間，囊括了7次國聯MVP、12次銀棒獎、8次金手套、入圍了14次明星賽，22年生涯累積了762發全壘打，目前仍為史上最多。

而除了邦茲外，海盜也宣佈老教練李蘭（Jim Leyland）、兩屆世界大賽冠軍投手Manny Sanguillen也一起進入了今年的名人堂。

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