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MLB》費城人新王牌賞衛冕軍10K開季9連勝！ 寫108年後神獸紀錄

2024/05/22 09:42

蘇亞雷斯7局10K好投收下本季第9勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勝投王，費城人當家左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）今天面對衛冕軍遊騎兵再次繳出精采好投，7局狂飆生涯最多的10K僅失1分，本季第10場先發投完防禦率僅1.36，寫下僅次隊史名人堂神獸以來的第三好紀錄，豪取開季9連勝。

蘇亞雷斯本季表現大爆發，開季前9場先發僅失9分自責分，防禦率1.37，拿下8連勝。今天對陣遊騎兵他依舊大殺四方，僅在3局因希米恩（Marcus Semien）的二壘安打掉分，整場主投7局只被打5支安打，飆出平生涯最多的10K，送出2次保送失掉1分，防禦率下滑到1.36。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，蘇亞雷斯開季前10場先發防禦率1.36，是自防禦率從1912年國聯開始計算以來，費城人隊史開季前10場第三低的表現，僅次於名人堂神獸亞歷山大（Grover Alexander）在1916年1.24與1915年1.31的表現。

費城人打線在3上蘇亞雷斯掉分後馬上給予火力支援，3下施瓦伯（Kyle Schwarber）適時安打追平比數，4下波姆（Alec Bohm）敲安超前，6下哈波（Bryce Harper）開轟進帳保險分。

蘇亞雷斯退場後，8局霍夫曼（Jeff Hoffman）登板表現不穩，他僅投0.2局就被打3支安打，其中包含席格（Corey Seager）的陽春砲失掉1分，費城人緊急拉上史壯姆（Matt Strahm）救火，他讓洛爾（Nathaniel Lowe）擊出左外野飛球化解危機。

8下費城人再度開啟攻勢，波姆中左外野的二壘安打與史多特（Bryson Stott）高飛犧牲打，幫助球隊進帳2分保險分，阿瓦拉多（José Alvarado）9上登板飆2K關門成功，終場費城人就以5：2擊敗遊騎兵，蘇亞雷斯收下開季9連勝，賽季防禦率1.36僅次於今永昇太的0.84。

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