NBA》離開勇士轉戰湖人？ 美記者曝12屆明星保羅攜手詹皇可能

保羅與詹姆斯。（資料照）

〔體育中心／ 綜合報導〕今年季末預計會成為自由球員的12屆明星控球後衛保羅（Chris Paul），生涯下一站有機會加入湖人攜手「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Daivs），續拚生涯首冠。

《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）在《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）的節目上透露，如果沒有提及保羅加盟的可能性，那就是他的疏忽了。「他會被交易或者被勇士給裁掉是很合理的。他和LeBron明顯有著很密切的關係。湖人簽下保羅對我來說很合理。他會用底薪加入嗎？我不知道，我不會說他會用便宜的薪水加入湖人，但在沒有好報價的情況下，這是有可能的。」

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湖人曾在2011年震撼聯盟的交易案中得到保羅，但卻被聯盟否決，因此球迷無緣目睹當時最佳後衛與已逝巨星布萊恩（Kobe Bryant）合體打球的畫面，不過現在若保羅加盟湖人，雖然已經不會造成聯盟轟動，但他依舊是相當紮實好用的替補人選。

本季保羅透過交易案加入勇士，但有40場比賽是擔任他不熟悉的替補，另有18場先發，場均出賽26.4分鐘與9.2分創生涯新低，此外還有6.8助攻與3.9籃板與1.2抄截。

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