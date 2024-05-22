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MLB》今永昇太與WNBA新秀合影 178公分的他成「小隻馬」讓網友笑了

2024/05/22 09:26

今永昇太賽前與WNBA天空隊新秀安潔兒·瑞斯（左）、卡米拉·卡多索（右）合影。（取自大聯盟官方X）

〔 體育中心／綜合報導〕小熊隊今天在主場迎戰勇士，賽前小熊隊邀請WNBA芝加哥天空隊新秀安潔兒·瑞斯（Angel Reese）、卡米拉·卡多索（Kamilla Cardoso）擔任開球嘉賓，小熊日籍投手今永昇太也與兩人合影，只見今永站在兩名WNBA新秀身旁形成「小隻馬」，引起網友們議論。

身高約201公分的卡米拉·卡多索是在首輪第3順位被天空隊選進，而身高約191公分的安潔兒·瑞斯是在首輪第7順位同樣被天空隊選中。

今永昇太在今天賽前站在兩位WNBA新秀之間、並與她們合影，身高有178公分的今永露出笑容，但表情似乎有點緊張，讓日本網友們笑說，「看起來很不自在」、「日本幾乎沒有這麼高的女性」、「這畫面好有趣」。

安潔兒·瑞斯開季2場比賽，平均交出11.5分的優異表現，幫助天空隊開季打出1勝1敗的成績；而卡米拉·卡多索因肩膀傷是，預計要缺陣4至6週的時間，新賽季還未亮相。

WNBA天空隊新秀安潔兒·瑞斯（左）、卡米拉·卡多索（右），今天受邀擔任開球嘉賓。（今日美國）

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