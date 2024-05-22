NBA》詹皇節目搭檔變教練？ 名記者爆湖人「非常想」聘用瑞迪克

瑞迪克是湖人潛在教練人選。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導 〕湖人首輪季後賽敗給金塊後，開除了原先的總教練漢姆（Darvin Ham），目前主帥一職虛位以待，先前傳出退役射手瑞迪克（JJ Redick）是目標人選之一，而今知名記者透露，湖人的確「非常想要」聘請瑞迪克當教練。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）和Jovan Buha表示，湖人看好瑞迪克有成為下一個傳奇教頭萊利（Pat Riley）的潛質，無論是在短期還是長期，都可以幫助到球隊。

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巧合的是，瑞迪克和萊利的經歷相似，兩人都在媒體擔任過分析師，唯一的差別是，萊利在接手湖人總教練前有助理教練的經驗，而瑞迪克至今仍未加入過任一NBA球隊的教練團。

查拉尼亞爆料，儘管詹姆斯（LeBron James）與瑞迪克兩人擁有好交情，還一起搭檔主持節目，不過在選教練這件事上，詹姆斯還沒有和球隊聊過瑞迪克，查拉尼亞認為，這表示選人的主導權還在球隊手上。

退役後一直待在媒體圈的瑞迪克，其實曾暗示過想要回到聯盟執教，他在節目受訪時說，很懷念在更衣室的一切，表示喜歡做與教練相關的事情。

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