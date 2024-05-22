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MLB》水手摩爾雙響砲4打點 昨被中斷7連勝的洋基如今吞2連敗

2024/05/22 10:20

水手摩爾單場雙響砲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導 〕洋基今天在主場迎戰水手，雖然托瑞斯（Gleyber Torres）敲出三分砲，但水手隊二壘手摩爾（Dylan Moore）單場雙響砲、貢獻3安4打點，洋基最後以3比6輸球。洋基昨天中止7連勝後，如今吞下2連敗，目前仍以33勝17敗暫居美國聯盟東區龍頭。

水手打線第3局靠摩爾的兩分砲先馳得點，接著第7局法蘭斯（Ty France）敲陽春砲、摩爾敲適時安打，幫助水手單局再拿2分。洋基隊7局下靠托瑞斯的三分砲追至1分差。但第8局水手萊利（Luke Raley）擊出陽春彈，第9局摩爾再敲陽春砲，為水手追加保險分。

水手先發投手布萊恩·沃（Bryan Woo）主投6局賞7次三振，僅被敲2安無失分，摘得本季第2勝，賽後防禦率僅0.57。終結者穆諾（Andrés Muñoz）1局無失分，收今年第10次救援成功；水手全場有10安，擔任先發第9棒二壘手的摩爾單場3安4打點（包含2轟）。

洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）主投5局被敲4安（包含1轟），賞6次三振、丟2保送，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.59。

洋基牛棚共動用5名投手失掉4分，其中D.桑塔納（Dennis Santana）1局失2分，左投安德魯斯（Clayton Andrews）0.1局失1分，博迪（Nick Burdi）0.2局失1分；洋基打線全場全場敲5安，只有托瑞斯貢獻一發三分砲。

水手先發投手布萊恩·沃6局無失分。（今日美國）

洋基托瑞斯敲三分砲。（今日美國）

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