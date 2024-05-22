MLB》場上開轟場下助攻 費城人強打幫男高中生傳情成功

哈波成功幫男高中生約出心儀對象當畢業舞伴。（圖取自網路）

〔 體育中心／綜合報導〕費城人強打哈波（Bryce Harper）不僅能在場上開轟，場下「助攻」能力也是一把罩，近日傳出一段有趣的影片，是男高中生請哈波去約心儀女生當她的畢業舞會舞伴，而最終哈波也順利幫高中生約出了這個女生。

這個主意是由紐澤西一位高中生Jake Portella所發起，他與哈波住在同一個社區，便想到請哈波幫助他邀請心儀對象參加畢業舞會，哈波在答應後，兩人決定直接去女生家敲門，由哈波親口邀請女生和Jake Portella參加舞會。

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哈波「助攻」過程被拍成影片上傳網路，並且迅速的傳了開來，甚至連大聯盟官方都有分享，有網友打趣表示，Jake Portella約出來的女生，第一件事居然是和哈波擁抱而不是他本人。

Jake Portella事後受訪表示，他也沒想到會順利成功，最初的想法只是想在朋友之間做一件酷酷的事情，沒想到哈波真的就答應他了。

He got Bryce Harper to help ask a girl to prom



（via jportella10/IG） pic.twitter.com/YesGpP66dG — MLB （@MLB） May 21, 2024

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