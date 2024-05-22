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MLB》超越洋基怪力男！ 海盜新星再創2項史上最暴力紀錄（影音）

2024/05/22 10:34

克魯茲今天用驚人的擊球初速2項史上首見紀錄。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜體能勁爆的游擊手克魯茲（Oneil Cruz），今天不僅幫助球隊在9局追平比數，還打破史坦頓（Giancarlo Stanton）的擊球初速紀錄，以及締造大聯盟史上最恐怖的紀錄。

克魯茲在今天第一打席敲出的一壘安打，擊球初速高達120.4英哩，超越洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）在5月9日的119.9英哩怪力轟，成為本季最快一安。接下來他在3局敲出一支116.3英哩的二壘安打，9局又敲出121.5英哩的二壘安打，再度改寫自己的紀錄。

本場比賽海盜在9局靠著克魯茲的二壘安打追平比數讓巨人終結者多法爾（Camilo Doval）救援失敗，海盜第10局靠岡薩雷斯（Nick Gonzales）的再見安打以7：6擊敗巨人。

克魯茲本場比賽3安猛打，3安的擊球初速全部都超過115英哩，有2安的擊球初速在120英哩以上，是史上第一人，單場3安擊球初速在115英哩以上，也是史上第一。不過值得一提的是，今天兩球超過120英哩的安打，還不是克魯茲生涯打最快的一球，他生涯最快的擊球初速是在2022年8月24日，當時他敲出122.4英哩的安打，目前仍是《Statcast》啟用以來最快的紀錄。

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