MLB》超越洋基怪力男！ 海盜新星再創2項史上最暴力紀錄（影音）

克魯茲今天用驚人的擊球初速2項史上首見紀錄。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕海盜體能勁爆的游擊手克魯茲(Oneil Cruz),今天不僅幫助球隊在9局追平比數,還打破史坦頓(Giancarlo Stanton)的擊球初速紀錄,以及締造大聯盟史上最恐怖的紀錄。

克魯茲在今天第一打席敲出的一壘安打,擊球初速高達120.4英哩,超越洋基怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)在5月9日的119.9英哩怪力轟,成為本季最快一安。接下來他在3局敲出一支116.3英哩的二壘安打,9局又敲出121.5英哩的二壘安打,再度改寫自己的紀錄。

本場比賽海盜在9局靠著克魯茲的二壘安打追平比數讓巨人終結者多法爾(Camilo Doval)救援失敗,海盜第10局靠岡薩雷斯(Nick Gonzales)的再見安打以7:6擊敗巨人。

121.5 MPH off the bat of Oneil Cruz



Tie game. pic.twitter.com/RqEDJuiwW1