MLB》太空人塔克單場雙響砲！超越金鶯新星獨居全壘打王 （影音）

塔克單場雙響砲獨居聯盟全壘打王。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人外野手塔克（Kyle Tucker）今天在與天使一戰單場雙響砲，以17轟獨居聯盟全壘打王寶座，球隊也以6：5在延長賽擊敗天使

天使首局倫吉佛（Luis Rengifo）敲出2分砲助隊領先，不過下個半局塔克與阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）「背靠背」開轟將比數扳平。4上天使在尼托（Zach Neto）二壘安打與倫吉佛適時安打取得2分超前比數。

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6下辛格頓（Jon Singleton）敲出2分砲再度將比數扳平，不過天使7上也靠著皮拉爾（Kevin Pillar）的全壘打再度要回領先，只不過領先沒有多久，下個半局塔克敲出單場第二轟，再度將比數扳成5：5平手。

Kyle Tucker to the second deck!



His MLB-leading 17th home run ties the game. pic.twitter.com/3Zd1WrU5WX — MLB （@MLB） May 22, 2024

兩隊鏖戰到延長賽，10上派出終結者哈德（Josh Hader），他豪邁地連飆3K讓球隊擁有再見機會，10下天使終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）登板，他先故意四壞阿瓦瑞茲，讓柏格曼（Alex Bregman）擊出飛球出局形成一、三壘有跑者，潘尼亞（Jeremy Peña）敲出再見安打，太空人以6：5擊敗天使取勝。

塔克今天單場雙響砲，賽季第16、17轟出爐，超越金鶯韓德森（Gunnar Henderson）的16轟，獨居美聯與聯盟全壘打王。

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