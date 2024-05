MLB》太空人塔克單場雙響砲！超越金鶯新星獨居全壘打王 （影音）

塔克單場雙響砲獨居聯盟全壘打王。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕太空人外野手塔克(Kyle Tucker)今天在與天使一戰單場雙響砲,以17轟獨居聯盟全壘打王寶座,球隊也以6:5在延長賽擊敗天使

天使首局倫吉佛(Luis Rengifo)敲出2分砲助隊領先,不過下個半局塔克與阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)「背靠背」開轟將比數扳平。4上天使在尼托(Zach Neto)二壘安打與倫吉佛適時安打取得2分超前比數。

請繼續往下閱讀...

6下辛格頓(Jon Singleton)敲出2分砲再度將比數扳平,不過天使7上也靠著皮拉爾(Kevin Pillar)的全壘打再度要回領先,只不過領先沒有多久,下個半局塔克敲出單場第二轟,再度將比數扳成5:5平手。

Kyle Tucker to the second deck!



His MLB-leading 17th home run ties the game. pic.twitter.com/3Zd1WrU5WX