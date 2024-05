MLB》「黑鱒」雙響砲助雙城中止7連敗 國民球星失8分寫本季最慘

雙城巴克斯頓單場雙響砲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雙城主將「黑鱒」巴克斯頓(Byron Buxton)今天敲出雙響砲進帳3分打點,加上先發投手萊恩(Joe Ryan)7局無失分好投,幫助雙城在客場以10比0完封國民,雙城隊也中止近期的7連敗,目前以25勝23敗暫居美國聯盟中區第3。

雙城隊全場敲出10支安打,巴克斯頓在第2局敲陽春砲,第5局敲出兩分彈,單場兩轟、打進3分打點。米蘭達(Jose Miranda)、W.卡斯楚(Willi Castro)也各貢獻一發兩分砲。萊恩主投7局賞6次三振,僅被敲3安、另有2次保送,收下今年第3勝,賽後防禦率為3.15。

這也是雙城總教練包德利(Rocco Baldelli)執教生涯第400勝,同時也中止雙城近期的7連敗。包德利說,「很多球員都想要、需要這樣的勝利,無論怎麼說,看到這麼多球員做出貢獻是好事。」

國民34歲明星左投柯賓(Patrick Corbin)此戰6局被敲9安,包含挨了3轟,失掉8分寫本季最慘一役,吞今年第5敗,賽後防禦率為6.29。柯賓說,「就像那些日子裡,我丟的任何球都被打了。」

