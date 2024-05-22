MLB》「黑鱒」雙響砲助雙城中止7連敗 國民球星失8分寫本季最慘

雙城巴克斯頓單場雙響砲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城主將「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）今天敲出雙響砲進帳3分打點，加上先發投手萊恩（Joe Ryan）7局無失分好投，幫助雙城在客場以10比0完封國民，雙城隊也中止近期的7連敗，目前以25勝23敗暫居美國聯盟中區第3。

雙城隊全場敲出10支安打，巴克斯頓在第2局敲陽春砲，第5局敲出兩分彈，單場兩轟、打進3分打點。米蘭達（Jose Miranda）、W.卡斯楚（Willi Castro）也各貢獻一發兩分砲。萊恩主投7局賞6次三振，僅被敲3安、另有2次保送，收下今年第3勝，賽後防禦率為3.15。

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這也是雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）執教生涯第400勝，同時也中止雙城近期的7連敗。包德利說，「很多球員都想要、需要這樣的勝利，無論怎麼說，看到這麼多球員做出貢獻是好事。」

國民34歲明星左投柯賓（Patrick Corbin）此戰6局被敲9安，包含挨了3轟，失掉8分寫本季最慘一役，吞今年第5敗，賽後防禦率為6.29。柯賓說，「就像那些日子裡，我丟的任何球都被打了。」

Byron Buxton homers for the second time tonight. pic.twitter.com/WAz7Ifcx8K — MLB （@MLB） May 21, 2024

雙城先發投手萊恩。（法新社）

國民左投柯賓。（法新社）

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