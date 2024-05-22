NBA季後賽》塔圖姆轟36分 塞爾提克延長賽力退溜馬搶下東冠開門紅

塔圖姆轟36分幫助綠衫軍拿下系列戰首勝。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東部冠軍戰今天點燃戰火，塞爾提克靠塔圖姆（Jayson Tatum）轟出36分領軍，並在延長賽飆進關鍵三分彈之下，以133：128擊敗溜馬，系列賽取得1：0領先。



塞爾提克在首輪以4：1擊敗沒有巴特勒（Jimmy Butler）的熱火、次輪花了5戰淘汰米契爾（Donovan Mitchell）在最後兩場因傷未上陣的騎士，連續3年勇闖東部決賽；第6種子溜馬晉級之路較辛苦，首輪6戰擊敗公鹿，上一輪與尼克鏖戰至第7場才分出勝負，睽違10年重返東部決戰。



綠衫軍開賽就打出氣勢，拉出一波12：0的高潮，不過溜馬沒有低迷太久，替補上陣的托平（Obi Toppin）跳出來砍分助隊展開反攻，次節雙方你來我往，哈比伯頓（Tyrese Haliburton）在節末的超大號三分，讓溜馬打完上半場以64：64與塞爾提克平分秋色。兩隊前兩節命中率都超過5成，溜馬外線把握度不俗、15投8中，M.透納（Myles Turner）拿下全隊最高18分、哈里伯頓11分，塞爾提克以J. 布朗（Jaylen Brown）14分最佳，塔圖姆攻下11分。



易籃後塔圖姆率隊打出一波10：0的攻勢，幫助綠衫軍取得86：75領先，只是溜馬也很快就還以顏色，哈里伯頓在第三節結束前又飆進一記壓哨三分彈，助隊僅以1分進入決勝節。



西亞卡姆（Pascal Siakam）與哈比伯頓在末節展現絕佳默契，聯手幫助溜馬取得108：104反超，哈比伯頓在關鍵時刻攻守俱佳，倒數1分鐘還蓋掉D.懷特（Derrick White）想要追平戰局的三分彈，兩隊此役罰球機會懸殊，J.布朗兩罰俱中後又助塞爾提克追到只剩1分差。



曾在上一輪面對飆進關進三分球的內姆哈德（Andrew Nembhard）在倒數46秒中距離跳投命中，溜馬取得117：114領先，不過接下來兩度出現失誤，讓綠衫軍獲得生機，J.布朗在剩下6秒時展現強心臟，底線出手三分破網，兩隊以117：117加班再戰。

J.布朗關鍵三分彈幫助塞爾提克打進延長賽。（美聯社）

哈里伯頓在延長賽以三分彈助溜馬首開紀錄，綠衫軍雙探花連拿4分幫助球隊反超後，哈里伯頓抄走塔圖姆的球在外線出手被犯規，三罰俱中幫助溜馬取得2分領先，只是溜馬就像第四節尾聲一樣又在關鍵時刻屢屢發生失誤，塔圖姆倒數42秒大號三分彈破網、讓主場球迷歡聲雷動，助隊來到127：123領先，綠衫軍最後就在驚濤駭浪之中以5分差帶走勝利。

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塔圖姆今攻下全場最高36分、有10分集中在延長賽，另有12籃板，哈勒戴外線8投4中挹注28分，J.布朗拿下26分、D.懷特15分9助攻，哈佛德（Al Horford）15分6籃板。

溜馬方面，哈里伯頓繳出全隊最高25分、10助攻，西亞卡姆24分12籃板7助攻，M.透納貢獻23分10籃板，溜馬今僅獲得10次罰球機會，比塞爾提克少了20次，失誤方面22次，比綠衫軍多了7次，且不少次是發生在關鍵時刻、導致未能成功關門。

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