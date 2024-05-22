NBA季後賽》溜馬領先三分不犯規被追平 詹皇也疑惑

布朗關鍵三分將比賽帶入延長，最終綠衫軍取得首戰勝利。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽今天展開，首戰溜馬在客場打出逆襲，一度有機會收下勝利，不過正規時間終了前被布朗（Jaylen Brown）投進追平三分，最終延長賽輸掉比賽，對此不少人質疑為什麼溜馬沒有故意犯規，連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也有同樣的想法。

溜馬在第四節最後6秒，還以117：114領先3分，不過被塞爾提克布朗在底線投進追平三分，這個關鍵一擊讓不少人質疑，已經貼上去防守的西亞卡姆（Pascal Siakam），為什麼不在布朗出手前犯規，讓他上罰球線罰兩球。

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對此詹姆斯也在賽後提出質疑，於X上發文表示，現在知道為什麼在最後領先3分時，他每次都會選擇故意犯規了吧。

根據數據預測顯示，溜馬在正規時間最後10秒時，贏球機率高達97.4%，不過沒有犯規的決定，讓綠衫軍將戰線拖入延長賽，並且帶走東冠首場勝利。

《NBC》作家懷斯（Mike Wise）點出溜馬最後的問題，進攻上領先3分時，要過半場卻沒人接應導致失誤，防守上過於內縮禁區，守得很像他們只領先1分一樣，就算不打算執行犯規戰術，也應該要做好三分線的防守。

JAYLEN BROWN TIES THE GAME AT 117!



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