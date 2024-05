NBA季後賽》溜馬領先三分不犯規被追平 詹皇也疑惑

布朗關鍵三分將比賽帶入延長,最終綠衫軍取得首戰勝利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕東部冠軍賽今天展開,首戰溜馬在客場打出逆襲,一度有機會收下勝利,不過正規時間終了前被布朗(Jaylen Brown)投進追平三分,最終延長賽輸掉比賽,對此不少人質疑為什麼溜馬沒有故意犯規,連「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也有同樣的想法。

溜馬在第四節最後6秒,還以117:114領先3分,不過被塞爾提克布朗在底線投進追平三分,這個關鍵一擊讓不少人質疑,已經貼上去防守的西亞卡姆(Pascal Siakam),為什麼不在布朗出手前犯規,讓他上罰球線罰兩球。

對此詹姆斯也在賽後提出質疑,於X上發文表示,現在知道為什麼在最後領先3分時,他每次都會選擇故意犯規了吧。

根據數據預測顯示,溜馬在正規時間最後10秒時,贏球機率高達97.4%,不過沒有犯規的決定,讓綠衫軍將戰線拖入延長賽,並且帶走東冠首場勝利。

《NBC》作家懷斯(Mike Wise)點出溜馬最後的問題,進攻上領先3分時,要過半場卻沒人接應導致失誤,防守上過於內縮禁區,守得很像他們只領先1分一樣,就算不打算執行犯規戰術,也應該要做好三分線的防守。

