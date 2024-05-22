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MLB》投球小動作被抓到？ 洋基施密特深信對方打暗號才挨轟

2024/05/22 13:41

洋基先發投手施密特。（今日美國）

〔體育中心／ 綜合報導〕洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）今天在主場先發面對水手，他主投5局失2分，被水手隊二壘手摩爾（Dylan Moore）敲兩分砲而掉分。洋基最後以3比6輸球。施密特認為，自己的投球小動作有被對方抓到。

施密特主投5局被敲4安，挨了一發兩分彈失掉2分，賞6次三振、丟2次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.59。

賽後施密特受訪提到，他認為當時敲長打上壘的水手二壘跑者J.羅哈斯（Josh Rojas），有在後方打暗號給摩爾，因此才被敲全壘打。摩爾當時在第3局逮中一顆93.1英里的外角卡特球，擊出左外野兩分砲。

「很顯然抓小動作是比賽的一部分、是一個因素，總是在我們腦海中，並且是我們很清楚的事情。」施密特指出，「J.羅哈斯在二壘有傳達一些暗號，顯然這為他們帶來回報，他們得到2分，但我們在看過影片之後，我能做出調整，這只是比賽的一部分。」

施密特在前3場先發都拿到勝投，今天則是只投5局失2分吞敗仗。施密特說，「我認為他們有一個很棒的比賽計畫，打了很多界外球。」

摩爾今擔任先發第9棒二壘手，單場雙響砲、貢獻3安進帳4分打點，是水手贏球的功臣之一。

水手隊摩爾（右）開轟。（法新社）

洋基先發投手施密特。（法新社）

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