MLB》投球小動作被抓到？ 洋基施密特深信對方打暗號才挨轟

洋基先發投手施密特。(今日美國)

〔體育中心/ 綜合報導〕洋基先發投手施密特(Clarke Schmidt)今天在主場先發面對水手,他主投5局失2分,被水手隊二壘手摩爾(Dylan Moore)敲兩分砲而掉分。洋基最後以3比6輸球。施密特認為,自己的投球小動作有被對方抓到。

施密特主投5局被敲4安,挨了一發兩分彈失掉2分,賞6次三振、丟2次保送,吞本季第2敗,賽後防禦率為2.59。

賽後施密特受訪提到,他認為當時敲長打上壘的水手二壘跑者J.羅哈斯(Josh Rojas),有在後方打暗號給摩爾,因此才被敲全壘打。摩爾當時在第3局逮中一顆93.1英里的外角卡特球,擊出左外野兩分砲。

「很顯然抓小動作是比賽的一部分、是一個因素,總是在我們腦海中,並且是我們很清楚的事情。」施密特指出,「J.羅哈斯在二壘有傳達一些暗號,顯然這為他們帶來回報,他們得到2分,但我們在看過影片之後,我能做出調整,這只是比賽的一部分。」

施密特在前3場先發都拿到勝投,今天則是只投5局失2分吞敗仗。施密特說,「我認為他們有一個很棒的比賽計畫,打了很多界外球。」

摩爾今擔任先發第9棒二壘手,單場雙響砲、貢獻3安進帳4分打點,是水手贏球的功臣之一。

Dylan Moore goes deep to give Seattle a 2-0 lead in the Bronx! pic.twitter.com/z8HqLzLnhN