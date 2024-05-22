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MLB》大谷雙安1打點+跑出2盜、盜壘成功率百分百 道奇卻中止4連勝

2024/05/22 12:43

大谷翔平今天上演單場2盜。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導 〕道奇隊日本球星大谷翔平今天單場2安、貢獻1分打點，跑出2次盜壘成功，本季第3次單場2盜、生涯累積99盜。道奇隊最後在主場以3比7敗給響尾蛇，道奇也中止4連勝。

大谷翔平首局吞三振，第4局大谷敲出左外野二壘安打，接著大谷盜上三壘，加上響尾蛇捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）傳三壘發生暴傳，讓大谷跑回本壘得到球隊第1分。

響尾蛇打線第2局靠蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）、莫雷諾各敲適時安打得到2分，第5局響尾蛇靠滾地球推進再拿1分，第6局響尾蛇C.沃克（Christian Walker）敲陽春砲，讓道奇隊陷入1比4的落後。

大谷翔平。（美聯社）

大谷在第6局擊出帶有1分打點的一壘安打，接著大谷盜上二壘，該半局2出局後，明星捕手史密斯（Will Smith）敲右外野二壘安打，讓大谷回來得分，道奇隊追至3比4。不過，曾待過道奇隊的響尾蛇主砲佩德森（Joc Pederson）在第7局擊出三分彈，擴大分差。而道奇打線後繼無力，讓響尾蛇贏得比賽。

總計大谷翔平4打數2安、進帳1分打點，賽後打擊率為3成56，跑出2次盜壘成功，本季盜壘數來到13盜，今年盜壘成功率仍是百分之百。但大谷在第6局盜上二壘時，球褲卻破洞。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）6局被敲8安（包含1轟），失掉4分，吞本季第2敗。道奇後援投手葛洛佛（Michael Grove）1局失3分。

響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt）主投6局賞7次三振，被敲4安失掉3分（2分自責），摘得本季第2勝。

大谷翔平今天上演單場2盜。（美聯社）

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