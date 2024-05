MLB》大谷雙安1打點+跑出2盜、盜壘成功率百分百 道奇卻中止4連勝

大谷翔平今天上演單場2盜。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導 〕道奇隊日本球星大谷翔平今天單場2安、貢獻1分打點,跑出2次盜壘成功,本季第3次單場2盜、生涯累積99盜。道奇隊最後在主場以3比7敗給響尾蛇,道奇也中止4連勝。

大谷翔平首局吞三振,第4局大谷敲出左外野二壘安打,接著大谷盜上三壘,加上響尾蛇捕手莫雷諾(Gabriel Moreno)傳三壘發生暴傳,讓大谷跑回本壘得到球隊第1分。

響尾蛇打線第2局靠蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)、莫雷諾各敲適時安打得到2分,第5局響尾蛇靠滾地球推進再拿1分,第6局響尾蛇C.沃克(Christian Walker)敲陽春砲,讓道奇隊陷入1比4的落後。

大谷翔平。(美聯社)

大谷在第6局擊出帶有1分打點的一壘安打,接著大谷盜上二壘,該半局2出局後,明星捕手史密斯(Will Smith)敲右外野二壘安打,讓大谷回來得分,道奇隊追至3比4。不過,曾待過道奇隊的響尾蛇主砲佩德森(Joc Pederson)在第7局擊出三分彈,擴大分差。而道奇打線後繼無力,讓響尾蛇贏得比賽。

總計大谷翔平4打數2安、進帳1分打點,賽後打擊率為3成56,跑出2次盜壘成功,本季盜壘數來到13盜,今年盜壘成功率仍是百分之百。但大谷在第6局盜上二壘時,球褲卻破洞。

道奇先發投手史東(Gavin Stone)6局被敲8安(包含1轟),失掉4分,吞本季第2敗。道奇後援投手葛洛佛(Michael Grove)1局失3分。

響尾蛇先發投手普法特(Brandon Pfaadt)主投6局賞7次三振,被敲4安失掉3分(2分自責),摘得本季第2勝。

