PLG》台籃GOAT！「野獸」林志傑史無前例年度人氣王4連霸 

林志傑年度人氣王四連霸。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕 P. LEAGUE+ 今公佈2023-24球季年度人氣王及年度穿著獎項，年度人氣王的部分，本季依舊進行三階段球迷票選，總共吸引224,085人次投票再創球迷參與度新高，臺北富邦勇士的林志傑在三階段投票結果都技壓群雄，創下史無前例的年度人氣王4連霸。年度穿著的部分，新北國王的林書緯持續展現對時尚的高敏感度，經常利用時尚流行單品在場下穿搭秀出自我風格，獲得記者、球迷投票的青睞，再次獲得年度穿著完成2連霸。

第一階段的投票先選出前8名人氣球員（每隊至少1名、至多2名），林志傑以22,893票人氣最旺。來到第二階段8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼由「臺灣野獸」林志傑（22,736票）對上福爾摩沙夢想家的「夢想小跑車」林俊吉（17,158票）。進入第三階段最終決戰，林志傑再次展現台籃GOAT的高人氣，以16,851票贏過林俊吉的8,406票，連續4年拿下年度人氣王。

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富邦勇士遭淘汰後已經提前放暑假，林志傑合約也將到期，下一步備受矚目，勇士主帥許晉哲先前被問及此時形容「野獸」是台灣籃壇國寶，關於他的動向，必須與球團坐下來進行多方討論。

年度穿著獎項今年由Bounce、COOL、GQ、JUKSY、KIKS（按媒體名稱順序排列）5家時尚潮流媒體及球迷一起進行票選，各球團提名3位入圍者，分別是臺北富邦勇士的簡廷兆、張文平、石博恩，新北國王的林書緯、李愷諺、李威廷，桃園璞園領航猿的林子洧、沃許本、李家慷，新竹御頂攻城獅的張傑瑋、施顏宗、朱雲豪，福爾摩沙夢想家的麥卡洛、林俊吉、丁冠皓，以及高雄17直播鋼鐵人的鐵米、李睿麒、王律翔等18 位球員進行角逐，最後林書緯在7張選票（包含2張球迷選票）拿到3張5分、以總分21分再次拿下PLG年度穿著的殊榮。

2023-24球季年度穿著前3名得分如下：

林書緯 （國王） 21分

麥卡洛 （夢想家） 13分

張文平 （勇士） 11分

林書緯年度穿著二連霸。（聯盟提供）

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