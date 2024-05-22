MLB》挑戰史上僅5人偉業！ 大谷翔平還有望打破隊史94年紀錄

大谷翔平加強跑壘技巧，本季嘗試13次盜壘全部成功。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本二刀流巨星大谷翔平今天單場雙安還跑出2次盜壘成功，本季在打擊與跑壘都不斷進化的他，有望挑戰單季「40轟、40盜」驚人紀錄，同時還有機會打破隊史單季長打紀錄。

大谷翔平生涯曾兩度全壘打數超過40發，分別是2021年的46轟與去年的44轟，不過他生涯從未盜壘達30盜過，最多僅在2021年跑出26次盜壘成功。

請繼續往下閱讀...

不過本季大谷翔平因不用投球，專心在打擊與跑壘上，本季至今13次盜壘全部成功，距離大聯盟生涯百盜僅差1次。

本季大谷翔平的全壘打數與盜壘次數都是13，若以現在的速率來看，162場打完大谷翔平將會來到41.3轟、41.3盜，達標「40轟、40盜」的史上罕見成就。

過去只有5人達成單季「40轟、40盜」壯舉，分別是1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、2006年索里安諾（Alfonso Soriano），以及去年阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

除此之外，本賽季大谷翔平是聯盟長打王，有17支二壘安打、1支三壘安打與13發全壘打，若換算162場將能達到98支長打，有望超越道奇隊史1930年由赫曼（Babe Herman）締造的單季94支長打紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法