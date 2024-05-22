中職》黃勇傳現身！說明債務問題、強調未賭博

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅隊日前因嚴重違反隊規，開除前首輪大物黃勇傳，而黃勇傳因個人財務狀況問題，近日未公開說明，而將經紀團隊從躍樂經紀公司更換為蜂巢行銷，今天在新團隊安排下，終於現身說明。

昨記者會宣告後，前東家教頭林岳平得知後也說，想知道黃勇傳想表達的內容，也希望他將真正遇到的狀況清楚說出，或許大家可以幫忙他，但重點是要知道他發生什麼事。

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20歲的黃勇傳，是2022年選秀會獅隊首輪指名。獅隊上週三宣布黃勇傳嚴重違反公司紀錄，依內部管理規章予以開除後，隔天向聯盟提出合約讓渡申請，其他球團則可於明（23日）前申請，取得他的讓渡合約，目前為止尚無球團提出。

黃勇傳今在新經紀團隊陪同下現身說明，黃勇傳說：「做錯了一些事情，來到這裡向各位說抱歉。財務上什麼都想用最好的，每個月花3萬多在台南租屋，加上個人財務管理不當，對不起統一獅球團一再給我機會，但我沒好好把握。」

黃勇傳也說，球隊報到日未歸，是因擔心債主上門，加上不敢讓教練和隊友知道，因此選擇逃避。

黃勇傳重申並未賭博，債務皆是個人財務管理不當。他提到：「目前還想回職棒球場，不管有沒有這個機會，還是讓大家知道所有事情經過。現在的想法是 為了這件事證明給大家看，還有心回來繼續打球。」

黃勇傳。（記者陳志曲攝）

黃勇傳。（記者陳志曲攝）

黃勇傳。（記者陳志曲攝）

黃勇傳。（記者陳志曲攝）

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