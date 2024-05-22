晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全國中小學女壘聯賽 新北德音國小3連冠、獲頒40萬獎金

2024/05/22 14:48

112學年度中小學女子壘球聯賽中，新北市德音國小球員攻守俱佳。（運動相館提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「112學年度中小學女子壘球聯賽」國小甲級決賽，5月12日在高雄鳳山壘球場舉行，新北市德音國小預賽時以分組冠軍晉級決賽，冠軍賽對戰台南市德南國小，德音女壘隊投手及守備發揮得宜，終場以13比2奪冠，締造3連冠佳績，獲頒40萬元獎勵金。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，德音女壘隊拿下隊史第10座全國聯賽冠軍，在甲級聯賽是常勝軍，今年在全國中小學女壘聯賽展現實力，連續在110、111、112學年度奪得冠軍，締造3連冠的輝煌戰績，展現堅定、努力不懈的團隊精神，市府頒發40萬元獎金，鼓勵選手們持續努力。

德音國小教練耿鈺真表示，選手們3月參加全國理事長盃獲得第4名時，感受到身材與技術和其他隊伍的差別，當時她鼓勵孩子在剩下1個半月的時間，努力磨練肌力，設定目標，認真做好每一次訓練，沒想到聯賽中一場關鍵的逆轉勝，一路帶領球隊邁向冠軍，孩子們堅持不懈的態度令人感動。

德音國小校長李財福表示，「沒有奇蹟，只有不斷的累積」，這是德音女壘隊每天的日常，感謝全心投入的團隊與教練們、強而有力的家長後援，以及盡心盡力的孩子們，期盼辛苦的歷程與榮耀，成為激勵選手們進步的動力。

體育局長洪玉玲表示，新北市學校壘球發展主要集中新莊區、五股區、汐止區等學校，規劃三級銜接培育體系，提供選手安心練習的環境，希望展現才能，日後成為國家優秀的運動選手。

新北市德音國小參加「112學年度中小學女子壘球聯賽」國小甲級決賽奪冠，獲頒40萬元獎勵金。（記者賴筱桐攝）

新北市德音國小參加「112學年度中小學女子壘球聯賽」國小甲級決賽奪冠，獲頒40萬元獎勵金。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。