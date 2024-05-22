全國中小學女壘聯賽 新北德音國小3連冠、獲頒40萬獎金

112學年度中小學女子壘球聯賽中，新北市德音國小球員攻守俱佳。（運動相館提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「112學年度中小學女子壘球聯賽」國小甲級決賽，5月12日在高雄鳳山壘球場舉行，新北市德音國小預賽時以分組冠軍晉級決賽，冠軍賽對戰台南市德南國小，德音女壘隊投手及守備發揮得宜，終場以13比2奪冠，締造3連冠佳績，獲頒40萬元獎勵金。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，德音女壘隊拿下隊史第10座全國聯賽冠軍，在甲級聯賽是常勝軍，今年在全國中小學女壘聯賽展現實力，連續在110、111、112學年度奪得冠軍，締造3連冠的輝煌戰績，展現堅定、努力不懈的團隊精神，市府頒發40萬元獎金，鼓勵選手們持續努力。

請繼續往下閱讀...

德音國小教練耿鈺真表示，選手們3月參加全國理事長盃獲得第4名時，感受到身材與技術和其他隊伍的差別，當時她鼓勵孩子在剩下1個半月的時間，努力磨練肌力，設定目標，認真做好每一次訓練，沒想到聯賽中一場關鍵的逆轉勝，一路帶領球隊邁向冠軍，孩子們堅持不懈的態度令人感動。

德音國小校長李財福表示，「沒有奇蹟，只有不斷的累積」，這是德音女壘隊每天的日常，感謝全心投入的團隊與教練們、強而有力的家長後援，以及盡心盡力的孩子們，期盼辛苦的歷程與榮耀，成為激勵選手們進步的動力。

體育局長洪玉玲表示，新北市學校壘球發展主要集中新莊區、五股區、汐止區等學校，規劃三級銜接培育體系，提供選手安心練習的環境，希望展現才能，日後成為國家優秀的運動選手。

新北市德音國小參加「112學年度中小學女子壘球聯賽」國小甲級決賽奪冠，獲頒40萬元獎勵金。（記者賴筱桐攝）

新北市德音國小參加「112學年度中小學女子壘球聯賽」國小甲級決賽奪冠，獲頒40萬元獎勵金。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法