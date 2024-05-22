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全大運大顯身手 海洋大學空手道、擊劍合奪5金

2024/05/22 15:11

海大空手道奪3金1銀2銅，女子總錦標第二名、男子總錦標第四名。（海洋大學提供）

〔記者陳奕劭／基隆報導〕全國大專校院運動會是大學體育最高殿堂，今年全賽事在5月8日順利落幕，國立台灣海洋大學派出137位選手，包括校隊與社團，參加田徑、射箭、拳擊、自由車、羽球、擊劍與空手道等項目，拿下5金2銀8銅共15面獎牌，142所參賽學校中排名第25。其中在空手道奪得3金1銀2銅，擊劍奪得2金1銀2銅，表現突出。

今年全大運日前於5月4日晚間在台灣體育運動大學田徑場開幕，有來自142所大專校院校、超過1萬名選手參賽，角逐大學運動項目的最高榮譽。海大選手充分展現訓練成果，發揮出運動員的精神與實力，成功在比賽中取得佳績，尤其在空手道與擊劍表現突出，共奪得5面金牌。

海大學生黃芃欣奪得鈍劍個人賽一般女生組第1名，也與隊友獲得鈍劍團體賽一般女生組第1名。海大學生蘇郁芸、杜妤驊、凌曉陽參加空手道一般女子組各量級，成功奪得金牌。

海大體育室主任黃智能表示，不論是個人賽還是團體賽，選手們在運動場上的表現都相當賣力，不遺餘力的追逐榮耀。感謝所有參賽選手付出大量的時間與心力練習，也非常感謝所有教練陪伴選手、悉心指導，期盼選手們明年再創佳績。

海大擊劍奪2金1銀2銅，也獲得女子團體總錦標冠軍。（海洋大學提供）

海大選手參加全大運開幕式，與體育室主任黃智能合影。（海洋大學提供）

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