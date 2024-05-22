PLG》「季後賽有點像例行賽」林書豪盼聯盟能有更多球隊 

林書豪。（球團提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王將在季後賽首輪對決夢想家，當家球星林書豪將迎來在台灣的季後賽初體驗，不過他認為，聯盟球隊不多，季後賽氛圍與例行賽沒有太大差別。



林書豪本季大半時間受到傷勢影響，他坦言東超聯賽的行程對球隊有一定的影響，陣中選手難免會被傷勢、疲勞影響，更認為「如果沒有東超，我可能不會受傷。」



林書豪本季來到國王，首度有機會打季後賽，他提到，上季鋼鐵人是一支相當團結的球隊，來到國王則是一個不一樣的機會，「球隊有上季的季後賽經驗，也遇到一些困難，包括打到決賽輸球，現在雖然是不一樣的心態，但最重要的是團結起來，很期待季後賽。」

林書豪。（球團提供）



林書豪首度攜手弟弟林書緯力拚冠軍，林書豪坦言，與弟弟同隊的興奮感已經在例行賽進行逐漸淡去，現在更重要的是兩人在場上互相配合，畢竟他本季深受傷病所擾，與林書緯、楊敬敏同時在場上的時間不多，這是季後賽前必須調整到位的地方。



林書豪本季在場上遇到不少身體對抗，從足底筋膜炎回歸後還到左腳扭傷、眉骨撕裂傷等情況，他指出，自己絕對是最被對手嚴加看防的球員，但目前身體狀況沒有問題，「季後賽強度很高，會做好準備。」



在NBA與CBA都有季後賽經驗，林書豪對於第一次在台灣打季後賽表示，其實一整個賽季都有點像在打季後賽，因為目前聯盟球隊太少，很常遇到相同的對手，「希望可以有更多球隊，這樣才能挑戰球員的打法，現在季後賽有點像聯賽，常常連續遇到同一球隊。」

林書豪。（球團提供）

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