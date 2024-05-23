NBA西部冠軍賽登場、道奇強投葛拉斯諾先發 今日賽事預告與轉播

西部冠軍賽首戰，灰狼將在主場迎戰獨行俠。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟將轉播響尾蛇與道奇系列賽的第3戰，雙方在1勝1敗的情況下，響尾蛇推派尼爾森（Ryne Nelson）掛帥先發，而道奇則派出強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）捍衛主場，喜愛大聯盟的球迷朋友請準時鎖定！

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NBA西部冠軍賽於今天正式開打，將上演獨行俠大戰灰狼的戲碼，究竟誰會先搶下開門紅呢？喜愛NBA的球迷朋友一定不能錯過！

中職在今天舉行1場賽事，將由中信兄弟迎戰台鋼雄鷹，黃衫軍派出本土左投魏碩成，而台鋼則由洋投哈瑪星迎戰，喜歡中華職棒與兩隊的球迷記得鎖定轉播！

超級500系列馬來西亞大師賽將上演16強賽，包含「羽球一哥」周天成、「羽球王子」王子維等球員都將出賽，歡迎球迷們鎖定轉播，一起為台灣好手加油！

MLB

10:00 響尾蛇@道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、DAZN1

NBA季後賽

08:30 獨行俠@灰狼（西部冠軍賽G1） 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 中信兄弟@台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、DAZN1

日職

17:00 火腿@歐力士 DAZN2

羽球

10:00 馬來西亞大師賽 16強（上）

14:00 馬來西亞大師賽 16強（下）

轉播：愛爾達體育3台

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