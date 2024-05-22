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中職》被兄弟轟出史上首見紀錄 富邦20歲右投林旺熙坦言：現在還是會怕⋯

2024/05/22 17:46

林旺熙。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將20歲右投林旺熙在19日中繼勇奪生涯首勝，陳仕朋特別把紀念球留給他，但其實在5日被中信兄弟單局雙轟含再見轟的慘痛一夜，一度讓他在休息室前落淚，甚至想了2天才走出陰霾。

去年才從選秀進職棒的林旺熙，5日首度體驗到職棒的大型震撼教育，延長第11局先被王威晨擊出追平2分彈，再被陳俊秀夯出再見全壘打，成為中職史上第1位在延長賽單局挨雙轟、且包括再見轟的投手。回更衣室前，他掩面哭泣，不少隊友都在安慰他。

林旺熙坦言，當時確實有稍微落淚，有人在安慰他，但並沒有注意到是誰，一直在消化自己的情緒，「我有聽到國宸說沒關係，這只是賽季中的一場比賽。」

在回程的巴士上，曾峻岳也坐在林旺熙的旁邊跟他說，「我以前也有這樣失敗過，這沒什麼。」林旺熙坦言，他花了2天消化情緒，「第二天還是會去想。」

林旺熙被敲再見轟之後，10日又上陣對中信，但他投1局無失分，19日更收下生涯首勝。談到首勝的意義，林旺熙直言，「信心會變比較多，畢竟對兄弟那場投完之後，現在還是會怕被打全壘打。」

直球是林旺熙的重要武器，他在19日對味全龍也生涯第一次被聯盟測出最速150公里，但他自嘲在富邦的火球牛棚陣之中的很渺小，「我沒有追求球速，比較在意控球。如果有速球沒控球，結果還是會被打。」

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