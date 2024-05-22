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中職》聽過拿大筆簽約金有優越感的案例 戴培峰警惕自己也懂得理財

2024/05/22 16:58

富邦悍將戴培峰。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕前第1指名大物新秀黃勇傳因債務問題遭統一獅開除，今透露目前有約212萬債務，且公布的每月卡費平均落在5萬到6萬之間，私生活揮霍。但並非每位大物新秀都如此揮霍，2018年曾以560萬簽約金平中職野手紀錄的富邦悍將「狀元郎」戴培峰就沒有太大的物慾，也懂得把錢存下來。

戴培峰在2018年於平鎮高中畢業後，以「狀元郎」身份進職棒，當時簽約金追平中職野手紀錄，同時也破新人捕手、高中新秀最高紀錄，所幸家人有給他理財觀念，也認為戴培峰剛出社會，身上帶一大筆錢不太好，在他剛進職棒時期採取每月領零用錢的方式。

戴培峰說，簽約金不能一次領，分了4次，一開始約有100萬出頭，「那時家裡的車比較舊，我就幫家裡換車，自己也沒什麼現金，都在爸媽那邊。」

甚至剛進職棒時，戴培峰還有跟家人買過1次「儲蓄險」，從最保守的方式起步，學會其他投資方式後再延伸。戴培峰認為，買儲蓄險的初衷是存錢，不是賺錢，「確實，這種錢比較死，但就是讓你不會把錢花掉，我覺得對於沒有理財觀的人來說是還不錯。」

職棒球員最常見的奢侈品是車子，但戴培峰直到22歲才有自己的車，在那之前都是用家裡的車子。他說，「我滿幸運的，家人都有了解一些理財觀念，來到球隊也都遇到好人，不會有人帶我去亂花錢。」

進職棒的一大筆錢，對任何高中畢業的大物新秀來說都是種誘惑。戴培峰表示，聽過學長、家人和經紀人說過，有些人一拿到這麼多錢，會覺得自己跟以前不一樣，甚至有優越感，一直想花錢，聽到這些案例會給自己警惕，「這是（進職棒的球員）要去學習的。」

富邦悍將戴培峰。（記者陳志曲攝）

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