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MLB》派上僅在大聯盟出賽4場的左投挨轟！洋基總教練認了換錯人

2024/05/22 18:03

安德魯斯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以3：6不敵水手，洋基總教練布恩（Aaron Boone）8局上派出在今天之前僅有4場大聯盟出賽經驗的左投安德魯斯（Clayton Andrews），結果他只投0.1局就退場，還挨一發全壘打，也讓布恩在賽後坦言自己當下可能換錯人。

此役洋基8局上以3：4落後，安德魯斯接替前任中繼右投桑塔納（Dennis Santana），迎來本季初登板，結果面對首名打者萊利（Luke Raley）就被敲出陽春砲，接著又投出觸身球保送，儘管隨後投出三振，但安德魯斯也就此退場，最終投0.1局用15球，失掉1分，防禦率27.00。

27歲的安德魯斯去年才首度登上大聯盟，不過僅在釀酒人投4場，3.1局被敲出10支安打，失掉10分自責分，防禦率高達27.00。他在休季透過交易來到洋基，日前因牛棚大將漢彌爾頓（Ian Hamilton）被放進武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）7天傷兵名單，安德魯斯才從3A被拉上大聯盟。

安德魯斯本季在3A投15局，防禦率高達6.60，他今天在洋基7局上陷入4：0落後時早早開始在牛棚熱身，不過洋基7局下追回3分，布恩仍決定按照原定計畫派上安德魯斯。賽後布恩坦承，當下他應該要派出資深左投弗格森（Caleb Ferguson）才對，「那個情況適合換上Fergy，事後來看，我可能應該這麼做。」

最終洋基無法止血，打線也未能再燃起攻勢，吞下2連敗。比賽結束後，安德魯斯也再度被下放回3A，至於他的空缺則將由資深牛棚大將坎利（Tommy Kahnle）來頂替。坎利本季從傷兵名單開季，近期在復健賽累積5局，投出11K，布恩透露，坎利將在明天的比賽中正式登錄於名單。

坎利。（資料照）

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