華南金控盃》少棒、青少棒錦標賽開打 延續「國道一號」精神追逐夢想

「113年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」祈福儀式。（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕一年一度的華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽即將開打，少棒賽事將於5月25日至6月2日在臺南亞太國際棒球訓練中心舉辦，爭取出賽11月於日本舉辦「2024年第11屆BFA U12 亞洲少棒錦標賽」；青少棒賽事將於將於6月8日至6月16日在新北市三重棒球場舉辦，爭取出賽8月於哥倫比亞舉辦「2024年第6屆WBSC U15世界盃青少棒錦標賽」。

中華棒協與華南金控於今天（5/22）在華南銀行總行大樓舉辦賽事宣傳記者會，邀請來自全國各縣市的參賽代表球員走上「國道一號」紅地毯進場。中華棒協副理事長林華韋為感謝華南金融集團長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，特別公開表揚並致贈感謝狀，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、華南銀行副董事長林知延、華南永昌證券董事長黃進明及華南產險董事長凃志佶代表受贈。

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張雲鵬董事長表示華南金融集團之所以選擇基層棒球作為「一球圓一夢」計畫的主軸，是觀察到社會各界對於基層棒球的關注相對較少，有些資源較少的學校甚至出現選手斷層的現象。為了讓國內基層棒球健全發展，冠名贊助全國少棒、青少棒比賽、贊助世界盃少棒比賽、舉辦棒球訓練營、捐贈球具給偏鄉球隊，以及支持社區棒球比賽，目的為國家培育更多優秀的棒球人才。同時，在少棒、青少棒球員的養成過程中，球員接受嚴格的訓練，能學得球技之外，還能學習到自信、忍耐及團隊合作，有助於培養下一代的品格教育。

本次華南金控盃少棒及青少棒賽事，八強戰起即提供比賽直播服務，轉播日期分別為：少棒5月30日至6月2日、青少棒6月13日至16日， MOD用戶可於愛爾達電視頻道、有線電視用戶可於緯來精采台收看，此外也增加Hami Video、Getwin Sport YouTube及twitch等網路收視平台。詳細資訊可至「一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽」臉書粉絲專頁查詢，粉絲專頁以及賽事現場也將持續推出系列抽獎活動，歡迎觀眾朋友共襄盛舉，一同為賽事加油。

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