連莊盃排球》「台灣隊長」陳建禎率男排黃金世代迎戰亞洲強權 只擔心一件事

連莊盃排球賽下週開打，陳建禎領軍龍邁建設挑戰亞洲強權。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2024年第3屆WSVL台中連莊盃國際排球邀請賽將在5月29日至6月2日在台灣體大登場，這次特別邀請台灣男排黃金世代包含「黑狗」陳建禎、「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰、「光頭神舉」黃培閎等人聯手出擊，和國內外其他7支隊伍一決高下。

連莊盃由連麥廷投資有限公司董事長連華榮發起，2022、2023年於馬來西亞舉辦，今年邁入第3屆，首度於台灣辦理，賽事區分為預賽、複賽以及決賽，最終優勝隊伍可獲得3萬6000美元獎金。

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本次賽會外隊共有6個國家，分別來自澳洲、柬埔寨、日本、馬來西亞、蒙古以及越南，台灣則由連莊和龍邁建設代表。其中連莊隊為第18、19季企排冠軍隊伍，陣中包含吳宗軒、布萊恩等好手；龍邁建設則由排球「黃金世代」組成，包含陳建禎、張育陞、劉鴻敏、劉鴻杰、高偉誠、還有黃培閎等名將。

連莊盃排球賽下週開打，陳建禎領軍龍邁建設挑戰亞洲強權。（記者粘藐云攝）

再度和國家隊過去隊友們聯手，陳建禎表示，真的很有趣，這次隊友有多數人都來自台灣師大，能合體很開心，「大家收到邀約，都是馬上答應，沒有猶豫。」但他也提到，因為隊上不少旅外選手，加上很多人都已退役有其他工作，體力上會是較大負擔，「當然還是希望能繳出佳績，但以順利完賽不要受傷為首要目標。」

值得一提的是，這次連莊盃賽制有些不太一樣，在比賽中某一隊達到22分時，改發球得分制。一旦一支球隊得分達到22分，就會按下蜂鳴器，提醒球隊從23分開始改用發球得分制；而未達22分的球隊，仍採落地得分制。若打到第5局，發球得分規則將從13分開始。對於賽制不同，陳建禎認為，確實會有一點難度，大家也得要調整適應。

連莊盃排球賽下週開打，陳建禎領軍龍邁建設挑戰亞洲強權。（記者粘藐云攝）

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