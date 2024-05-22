日本阪神甲子園代理球場長湯山佐世子訪問嘉大 重溫KANO情誼

嘉大校長林翰謙（右）與甲子園球場代理球場長湯山佐世子（左）合照。（嘉義大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕日本阪神甲子園球場代理球場長湯山佐山子、海外事業負責人高本穗乃花、張方倢等人近日到嘉義大學參訪，除參觀嘉農棒球隊（KANO）校史文物，也了解嘉大棒球隊發展現況。湯山佐世子表示，期待透過臺日棒球交流，牽起臺日棒球的美好情誼。

湯山佐世子一行人於5月20日到嘉大參訪，除了聽取「KANO」文物館有關嘉農棒球傳奇介紹，還到KANO棒球紀念園區參觀嘉大校友捐贈的嘉農棒球隊教練近藤兵太郎與第一代球員蘇正生「師徒棒球情深雕像」、「甲子園棒球紀念碑」、「天下嘉農—甲子園紀念球盃」，瀏覽近藤兵太郎、蘇正生、吳明捷等人文物，湯山佐世子並於「天下嘉農」紀念球上簽名，留存嘉大紀念。

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嘉大校長林翰謙表示，嘉大棒球隊目前為大專棒球聯賽甲組前八強球隊，2015年與日本中京大學簽署學術交流協議，開啟重返1931年甲子園冠軍賽契機，疫情前已於中京大學及嘉義市各舉辦2次棒球訪問交流賽，期待嘉大棒球隊未來能重返甲子園球場打球，傳承永不放棄的嘉農精神。

日本阪神甲子園球場是春季、夏季高中棒球錦標賽主場，也是日本職業棒球阪神虎隊主場，在日本被視為「棒球聖地」，湯山佐世子說，2014年「KANO」電影在臺灣及日本獲得廣大迴響，吸引許多臺日熱愛棒球民眾到場觀賞，期待透過臺日棒球交流，牽起臺日棒球的美好情誼。

湯山 佐世子（右）等人在紀念球簽名，並放到「KANO」棒球特展櫥窗中。（嘉義大學提供）

阪神甲子園球場代理球場長湯山佐世子（左四）等人近日到嘉大參訪。（嘉義大學提供）

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