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中職》曾想簽下志願役士兵 陳暐皓感謝沒有放棄的自己

2024/05/22 19:23

陳暐皓。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹陳暐皓（原名林瑞祥）經歷選秀會落選、以自培選手加盟中信後被釋出，週日對統一獅守住PK戰無失分拿下生涯首勝，陳暐皓表示，勝投當下感到很不真實，也透露當兵時曾想簽下志願役士兵，感謝台鋼給他機會，也感謝沒有放棄的自己。

陳暐皓參加2021年選秀會未獲青睞，雖然選秀會後得到中信的自培合約，並在2022年8月轉為正式球員，但是還沒有上過一軍就在季後被釋出。

陳暐皓被釋出後入伍當兵，他表示，當時一度認為自己沒有機會再回職棒，在國防部人員到部隊招募志願役士兵時，想說有月薪4萬多元的穩定收入也不錯，就在這個時候收到台鋼合約，讓他決定當做最後的機會再拚一次。

陳暐皓4月30日首度上到一軍後受到重用，台鋼的14場比賽出賽7場，投7局只失1分，最近更連6場、6局無失分，包括週日對統一的10局上，只用8球就連續解決3名打者，下半局藍寅倫擊出再見安打，讓陳暐皓拿下生涯首勝。

陳暐皓表示，非常感謝台鋼給他機會，能拿到勝投還是覺得很不真實，來到台鋼進步最多的是心態，以前常有負面想法，台鋼投手教練橫田久則除了指導技術，更經常給投手群心理建設，讓他更有信心去投每一球。

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