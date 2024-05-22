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WTT挑戰賽》5局大戰扳倒中國亞青冠軍 16歲小將洪敬愷首度闖進正賽

2024/05/22 19:45

洪敬愷在男單資格賽扳倒中國亞青冠軍陳垣宇，首度挺進正賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲松山家商小將洪敬愷，今晚在WTT太原挑戰賽男單資格賽最後一輪以3:2力退18歲的中國新生代好手陳垣宇，躋身男單正賽32強。

世界排名128的陳垣宇在2022年亞洲青少年錦標賽U19男單決賽，以直落四擊敗高承睿奪下冠軍；同年的世界青少年錦標賽也摘下U19歲組男單銀牌，並和林詩棟攜手獲得男雙金牌，是中國隊全力栽培的新生代好手。

面對實力強勁的陳垣宇，世界排名304的洪敬愷毫無懼色，前兩局以11:6、11:8拿下，陳垣宇在第3局展開反撲，以11:9、11:7連趕兩局，扳成平手。

決勝局，洪敬愷在4:7落後下打出一波5:1反擊，以9:8超前，但隨後反手回球出界連丟2分，落入9:10絕境，小洪沒有亂了方寸，利用對手正手回擊掛網先救回賽末點，隨後又兩度發球得手，兩度逼出賽末點，最終以13:11贏得這場重大勝利。

洪敬愷表示，「很開心，第一次打進正賽，對我來說，意義非凡，因為之前兩次支線賽都在資格賽最後一輪輸掉。」

初生之犢不畏虎的洪敬愷表示，中國選手確實不好打，前兩局他也沒想太多，就是盡力打好每一板，該發力就發力，但第3局開始，因為太想贏得反而變得保守，被連追兩局，決勝局的心態就跟前兩局一樣、1分1分追。

洪敬愷32強將遭遇同樣從資格賽晉級的香港選手關文皓，若能過關，16強將遭遇43歲老將莊智淵和新加坡周哲宇的勝方。

世界排名32的高承睿首輪迎戰世界排名144的中國選手周愷；黃彥誠則對決世界排名36的17歲日本小將松島輝空。

20歲的黎彥君則先盛後衰，在男單資格賽最後一輪以1:3敗給世界排名161的徐瑛彬，無緣晉級正賽。

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