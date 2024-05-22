藤球》世界盃D1級雙人賽、三人賽 台灣男子勇奪雙銀創隊史紀錄

台灣男子隊勇奪世界盃藤球賽雙人賽、三人賽雙銀。（藤球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2024年世界盃藤球賽」D1級雙人賽、三人賽，台灣男子藤球代表隊都晉級冠軍戰，今日雖然先後敗給西亞勁旅伊朗，兩面銀牌仍締造世界盃隊史紀錄。

教練方瑞照賽後表示，此次除了殺球手陶秉業、做球手詹明隆擁有較豐富國際賽經驗，其餘4人年紀皆在20歲以下，進四強賽因自我要求高，壓力變大反而沒踢出應有水準，尤其面對人高馬大的伊朗選手，防守上顯得放不開，無法給予進攻該有的支援，致使兩場決賽都不敵對手，但他仍給予這些選手80%肯定。

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本屆世界盃在馬來西亞吉隆坡舉辦，也是首度採用每局15分新制的國際賽，台灣隊雙人賽與孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡同在預賽A組；三人賽則與孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、沙烏地阿拉伯分在預賽B組，寶島新世代表現可圈可點，兩組皆以全勝戰績取得分組第一晉級4強賽。

平均年齡20歲的寶島軍團，雙人賽以10：15、17：14、15：12逆轉德國；三人賽則以15：11、10：15、15：12擊退尼泊爾，雙晉冠軍戰已踢出隊史新猷。可惜率先登場的雙人賽決戰台將先盛後衰，以15：11、12：15、11：15吞敗；隨後三人賽再以9：15、10：15同樣輸給強敵伊朗，各自摘下銀牌。

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