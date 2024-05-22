晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

藤球》世界盃D1級雙人賽、三人賽 台灣男子勇奪雙銀創隊史紀錄

2024/05/22 19:49

台灣男子隊勇奪世界盃藤球賽雙人賽、三人賽雙銀。（藤球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2024年世界盃藤球賽」D1級雙人賽、三人賽，台灣男子藤球代表隊都晉級冠軍戰，今日雖然先後敗給西亞勁旅伊朗，兩面銀牌仍締造世界盃隊史紀錄。

教練方瑞照賽後表示，此次除了殺球手陶秉業、做球手詹明隆擁有較豐富國際賽經驗，其餘4人年紀皆在20歲以下，進四強賽因自我要求高，壓力變大反而沒踢出應有水準，尤其面對人高馬大的伊朗選手，防守上顯得放不開，無法給予進攻該有的支援，致使兩場決賽都不敵對手，但他仍給予這些選手80%肯定。

本屆世界盃在馬來西亞吉隆坡舉辦，也是首度採用每局15分新制的國際賽，台灣隊雙人賽與孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡同在預賽A組；三人賽則與孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、沙烏地阿拉伯分在預賽B組，寶島新世代表現可圈可點，兩組皆以全勝戰績取得分組第一晉級4強賽。

平均年齡20歲的寶島軍團，雙人賽以10：15、17：14、15：12逆轉德國；三人賽則以15：11、10：15、15：12擊退尼泊爾，雙晉冠軍戰已踢出隊史新猷。可惜率先登場的雙人賽決戰台將先盛後衰，以15：11、12：15、11：15吞敗；隨後三人賽再以9：15、10：15同樣輸給強敵伊朗，各自摘下銀牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。