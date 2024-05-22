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日職》軟銀連兩場完封樂天大勝33分 創下聯盟罕見紀錄

2024/05/22 21:39

山川穗高、和田毅。（取自產經體育）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋聯龍頭軟銀昨天以21：0痛宰樂天，今天再度打爆對手，全隊狂掃12支安打，山川穗高單場雙響砲灌進5分打點，再加上43歲老將和田毅繳出7局無失分的優質先發，軟銀以12：0完封樂天，連續兩場完封且大勝對手33分，創下日職罕見紀錄。

軟銀今天首局就火力全開，單局灌進5分大局，包括山川穗高的左外野3分砲，2局下攻勢依舊凌厲，山川穗高連兩打席開轟，敲出左外野2分砲，山川穗高目前以12轟穩居洋聯全壘打王。軟銀一舉攻下4分，前兩局就以9：0大幅領先。

栗原陵矢和近藤健介分別在第4、8局各打回1分和2分，助隊擴大至12分，軟銀43歲老將和田毅寶刀未老，開局投出9上9下，先發7局無失分，僅被敲出3支安打，另有4次三振無保送，軟銀終場以12：0完封樂天，除了賞給對手4連敗之外，近期打出一波5連勝，和田也收下本季第2勝。

軟銀連續兩場完封對手且大勝33分，這是日職史上第3次出現連續2場完封且大勝10分以上的比賽，上一次要追溯到1997年的讀賣巨人，在4月23、24日對戰中日連續2場完封，大勝22分，1973年的近鐵則在5月23日對戰羅德的雙重賽中分別攻下12分和10分，兩場賽事都順利完封對手。

值得一提的是，軟銀這兩場累積攻下33分，這是隊史自2003年大榮鷹（軟銀前身）7月26日至27日的41分之後，21年來的頭一遭。

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