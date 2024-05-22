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法網會外賽》羅蘭加洛斯最後一舞 兩屆紅土大滿貫亞軍提姆謝幕

2024/05/22 22:19

提姆。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024法國網球公開賽男單會外賽第2輪，奧地利名將提姆（Dominic Thiem）以2：6、5：7不敵芬蘭年輕對手維爾塔寧（Otto Virtanen），在蘇珊朗格倫球場爆滿觀眾面前，完成羅蘭加洛斯最後一舞，賽後大會特地舉辦紀念儀式，由法網總監莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）代表贈送紅土場地模型，場面相當溫馨。

「這是很棒的告別。」30歲的提姆飽受腕傷衝擊，復出後表現不如預期，即將在本賽季結束退休，他曾在2018、2019年打進法網決戰，卻都不敵西班牙 「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）而屈居亞軍，如今向巴黎現場球迷告別：「我與這項賽事有著非常特殊的關係，從青少年決賽開始，我在這些球場取得一些成績，擁有許多美好回憶和經歷，這是我表現最好的大滿貫之一，真的很享受每次參賽。謝謝大家，我永遠忘不了這一切。」

最佳ATP世界男單排名曾高居第3的提姆，2014至2023年期間連續10次法網會內賽出擊，如今為職業生涯最終回紅土大滿貫參戰，法網大會在球場大螢幕播放過往精彩表現回顧，向這位單手反拍球星說再見，觀眾席上也響起陣陣掌聲，令提姆感動不捨。

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