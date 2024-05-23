MLB》大谷翔平全面進化寫124年神紀錄！ 上一位締造者正是貝茲

大谷翔平與貝茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平今年打擊成績與跑壘技巧全面進化，成為一名真正的高上壘率自走砲，本季前49場的成績更寫下124年以來僅5人辦到的罕見紀錄，而上一位達成如此驚人表現的，正是他的隊友貝茲（Mookie Betts）。

本賽季大谷翔平前49場出賽的打擊率高達3成56，敲出13轟同時跑出13次盜壘成功，數據專家藍斯（Sarah Langs）透露，自1900年以來，前50場出賽能夠達成打擊率3成50、10轟、10盜以上的球員只有4人，大谷翔平成為第5位達標如此成績的恐怖打者。

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然而上一位能在賽季前50場比賽締造如此恐怖紀錄的正是大谷翔平目前的隊友貝茲，他在2018年效力紅襪時期，打出3成52打擊率、18轟、13盜的恐怖數據，該年他也拿下生涯第一座MVP。

除了貝茲外，另外3人分別是2005年金鶯隊羅伯斯（Brian Roberts），他打出3成68打擊率、11轟、13盜成績。1997年洛磯隊沃克（Larry Walker），他打出4成15打擊率、15轟、11盜成績，以及1958年巨人名人堂球星梅斯（Willie Mays），他打出4成24打擊率、14轟、10盜成績。

除了賽季還沒結束的大谷翔平外，上述達成這樣罕見紀錄的球員，全部都在該年度入選明星賽，貝茲以及沃克兩人更拿下當季的MVP。1958年的梅斯在季末則獲得MVP票選第2的肯定，不敵當年敲出47轟灌進129分打點的小熊名人堂球星班克斯（Ernie Banks）。

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