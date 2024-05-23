網球》37歲最棒生日禮物 球王喬科維奇勇奪生涯1100勝

世界球王喬科維奇勇奪職業生涯1100勝。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在ATP250等級日內瓦公開賽16強以6：3、6：3力退德國老將漢夫曼（Yannick Hanfmann），勇奪職業生涯1100勝，送給自己37歲最好的生日禮。

本季一冠難求的喬科維奇，在羅馬大師賽遭鋼瓶意外擊中頭部後止步第3輪，法網開打前以外卡身份報名日內瓦調整狀態，他此役雖以直落二收勝，但過程並不輕鬆，首盤以5：3領先時比賽因雨暫停1小時，恢復進行後的發球局又挽救5個破發點才順利先下一城。

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次盤喬科維奇沒能馬上穩定下來、陷入0：3落後，他在關鍵第4局救回破發點、提振士氣，接著連拿6局沒有再給對手反撲機會，耗費1小時29分鐘收下勝利。

比賽結束那刻，全場球迷開始齊唱生日快樂歌為當今球王獻上祝福，「我很感動，很高興可以在這個特別的一天贏球，」喬科維奇指出，如果沒能拿下勝利，生日這天的感受必定有所不同，這是自己第一次來到日內瓦參賽，亦很開心可以看到叔叔一家四口現身支持，「我們一起長大，但最近很少有機會見面，來到這裡，我在場內外都享受很棒的時光。」

這一勝也是喬科維奇生涯第1100勝，在公開化年代男子網壇僅次康諾斯（Jimmy Connors）1274勝、費德爾（Roger Federer）1251勝，而1100勝218敗、勝率高達83.5%，則是史上第一。

喬科維奇在生日當天收下職業生涯1100勝，賽後全場球迷齊唱生日快樂歌為他獻上祝福。（歐新社）

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