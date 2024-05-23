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NBA》入選年度陣容多賺13.2億！ 溜馬、灰狼新少主名利雙收

2024/05/23 09:29

愛德華茲與哈里伯頓兩人入選年度最佳陣容，原本的頂先續約將增加4089萬美元。（本報合成照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在今日公布的NBA年度陣容當中，2020年選秀梯次的灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）以及溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）2人中選，代表他們倆人現有的合約，將大幅增加4089萬美元（約新台幣13.2億）。

愛德華茲與哈里伯頓兩人都在去年與母隊簽下5年新秀頂薪續約，而這項續約若球員入選年度最佳球隊，將能夠直接大幅加薪。根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，兩人的合約都會從2億445萬美元，升級到2億4534萬美元，加薪4089萬美元。

本賽季由於實施新版勞資協議，球員需要出賽達65場，且每場打滿20分鐘，若沒有達20分鐘的話，可以用2場出賽達15分鐘的場次來計算，符合條件才能獲得年度獎項的資格。

該規定在季初曾引起哈里柏頓的不滿，因為季初他的表現相當優異，不過卻因為受傷有可能無法達標，但最終他依舊完成69場出賽，繳出20.1分、3.9籃板、10.9助攻的優異成績，成功獲選年度第三隊，生涯首度獲選，季後賽更帶領溜馬打到東冠。

愛德華茲本季出賽79場，平均可以獲得25.9分、5.4籃板、5.1助攻，本季順利入選年度第二隊，也是生涯首度入選。愛德華茲不僅例行賽表現優異，季後賽也跟哈里伯頓一樣，都率隊打進分部冠軍戰，兩人都有機會在今年挑戰生涯首冠。

該梯次同樣簽下5年新秀頂薪續約的黃蜂隊小波爾（LaMelo Ball）以及灰熊隊巴恩（Desmond Bane），2人本季都因傷導致出賽場次不足，無緣在本季入選年度最佳陣容來加薪。

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