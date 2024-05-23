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法網》繼提姆後史瓦茲曼也出局 阿根廷小巨人淚眼揮別巴黎 

2024/05/23 09:06

提姆與阿根廷好手史瓦茲曼兩位都在今年告別法網舞台。（圖片取自X）

〔記者盧養宣／綜合報導〕繼奧地利名將提姆（Dominic Thiem）出局後，同樣迎來羅蘭加洛斯最後一舞的阿根廷好手史瓦茲曼 （Diego Schwartzman）一樣止步會外賽次輪，以6：4、4：6、6（7）：7，先盛後衰不敵地主選手阿利斯（Quentin Halys），賽後情緒激動、眼眶泛淚向球迷道別。

「最後這一戰說明我整個生涯都是如何面對比賽，」展現拚勁苦戰3小時5分鐘敗下陣來的史瓦茲曼說，「法網對我來說別具意義，面對法國選手並不容易，我卻有在家一般的感受，今年是很不一樣的一年，心情很複雜，但我會永遠銘記這一刻。」

身高170公分的史瓦茲曼克服身材劣勢，生涯拿過4座ATP冠軍，在紅土賽場上有不少佳作，2020年法網闖進4強才不敵納達爾（Rafael Nadal），2018年、2021年也都躋身8強。他近年陷入低潮，本月宣布明年2月阿根廷公開賽是生涯最後一站，日前才與提姆互相鼓勵、一同在法網會外賽努力，只惜皆沒能挺進第三輪，正式與紅土大滿貫告別。

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