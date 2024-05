法網》繼提姆後史瓦茲曼也出局 阿根廷小巨人淚眼揮別巴黎 

提姆與阿根廷好手史瓦茲曼兩位都在今年告別法網舞台。(圖片取自X)

〔記者盧養宣/綜合報導〕繼奧地利名將提姆(Dominic Thiem)出局後,同樣迎來羅蘭加洛斯最後一舞的阿根廷好手史瓦茲曼 (Diego Schwartzman)一樣止步會外賽次輪,以6:4、4:6、6(7):7,先盛後衰不敵地主選手阿利斯(Quentin Halys),賽後情緒激動、眼眶泛淚向球迷道別。

「最後這一戰說明我整個生涯都是如何面對比賽,」展現拚勁苦戰3小時5分鐘敗下陣來的史瓦茲曼說,「法網對我來說別具意義,面對法國選手並不容易,我卻有在家一般的感受,今年是很不一樣的一年,心情很複雜,但我會永遠銘記這一刻。」

身高170公分的史瓦茲曼克服身材劣勢,生涯拿過4座ATP冠軍,在紅土賽場上有不少佳作,2020年法網闖進4強才不敵納達爾(Rafael Nadal),2018年、2021年也都躋身8強。他近年陷入低潮,本月宣布明年2月阿根廷公開賽是生涯最後一站,日前才與提姆互相鼓勵、一同在法網會外賽努力,只惜皆沒能挺進第三輪,正式與紅土大滿貫告別。

An emotional Diego Schwartzman at the end of his match #RolandGarros pic.twitter.com/xr9ocHHU3L