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MLB》大谷翔平2.5億買現代化豪宅！ 離道奇球場約20分鐘車程

2024/05/23 10:19

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《洛杉磯時報》報導，道奇隊日籍球星大谷翔平在洛杉磯當地買房，花了785萬美元（約新台幣2.5億）買下一棟位於拉肯亞達弗林楚奇的現代化豪宅。

《洛杉磯時報》透過房地產買賣紀錄確定了這筆交易，而根據不願具名的消息來源指出，買家確定是大谷翔平。記者也計算這間房子到道奇球場的距離約13英哩，車程約20分鐘。

該棟豪宅的賣家是喜劇演員Adam Carolla，他在2018年用732.7萬美元購入，他向《Mansion Global》表示，他之所以會將房子賣掉是因為與妻子Lynette Paradise離婚。報導提到，原本Carolla去年夏天打算賣899萬美元，不過在10月他將售價降低到835萬美元，最終以785萬成交，依舊是該社區數一數二貴的紀錄。

大谷翔平買下的這棟現代化豪宅在2013年落成，是棟三層高的建築，有著客製櫥櫃的廚房，室內外客廳，還有桑拿、居家電影院、健身房以及籃球場。共有5間臥室與6.5間浴室，包含一間有著陽台與SPA浴缸的主套房。

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