MLB》大谷翔平2.5億買現代化豪宅！ 離道奇球場約20分鐘車程

大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕根據《洛杉磯時報》報導,道奇隊日籍球星大谷翔平在洛杉磯當地買房,花了785萬美元(約新台幣2.5億)買下一棟位於拉肯亞達弗林楚奇的現代化豪宅。

《洛杉磯時報》透過房地產買賣紀錄確定了這筆交易,而根據不願具名的消息來源指出,買家確定是大谷翔平。記者也計算這間房子到道奇球場的距離約13英哩,車程約20分鐘。

該棟豪宅的賣家是喜劇演員Adam Carolla,他在2018年用732.7萬美元購入,他向《Mansion Global》表示,他之所以會將房子賣掉是因為與妻子Lynette Paradise離婚。報導提到,原本Carolla去年夏天打算賣899萬美元,不過在10月他將售價降低到835萬美元,最終以785萬成交,依舊是該社區數一數二貴的紀錄。

大谷翔平買下的這棟現代化豪宅在2013年落成,是棟三層高的建築,有著客製櫥櫃的廚房,室內外客廳,還有桑拿、居家電影院、健身房以及籃球場。共有5間臥室與6.5間浴室,包含一間有著陽台與SPA浴缸的主套房。

Such a beautiful house Ohtani! Perfect for Decopin Decoy Ohtani who basically owns the House because the company who bought it is under “Decopin LLC” pic.twitter.com/zV3ndakgcx