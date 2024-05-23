MLB》齊名A-Rod！洋基強打索托超狂雙響砲寫紀錄 有望挑戰歷史新頁

索托。（法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕洋基明星強打索托（Juan Soto）今日敲出怪力雙響砲，率隊以7：3擊敗水手，終結2連敗。

索托此役第一發全壘打出現在3局下半，從B.米勒（Bryce Miller）手中掃出中左外野2分砲，擊球初速107.6英哩、飛行距離414英呎。索托6下再度炸裂，苦主同樣是B.米勒，這回夯出左外野陽春彈，本季第13轟出爐，擊球初速107.2英哩、飛行距離369英呎。

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數據專家藍斯（Sarah Langs）列出大聯盟球員在26歲前單場敲出複數全壘打的次數排行榜，索托累積19次追平「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、霍納（Bob Horner）、梅斯（Willie Mays）、福克斯（Jimmie Foxx），僅次卓斯基（Hal Trosky）20次、馬休斯（Eddie Mathews）21次、歐特（Mel Ott）的24次，索托要到10月底才會滿26歲，有機會締造歷史新頁。

洋基今日砲聲隆隆，除了索托轟出雙響砲外，「法官」賈吉（Aaron Judge）、維杜戈（Alex Verdugo）也有開轟演出，團隊一共敲出4發全壘打，賈吉本季已累積14轟，暫居大聯盟全壘打排行榜第4名。

洋基明星左投柯提斯（Nestor Cortes）今日先發5局僅被敲3支安打，沒有掉分，飆出6次三振，亮眼表現摘下本季第3勝。

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