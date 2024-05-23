NBA季後賽》東契奇33分領軍 獨行俠險勝灰狼系列賽開胡

東契奇。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠今在西部冠軍戰首戰克服9分落後，在下半場逆轉，東契奇砍33分、厄文挹注30分，率隊以108：105險勝灰狼，系列賽取得1：0領先。

灰狼在前兩輪先橫掃太陽，又和衛冕軍血戰7場拿下勝利，睽違20年再度闖進西部冠軍戰；而獨行俠則在「雙星」東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）帶領下一路過關斬將。

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灰狼在上半場進攻多點開花，團隊三分球命中率超過4成，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）繳出全隊最高19分，愛德華茲（Anthony Edwards ）進帳13分，率隊在半場打完取得62：59領先。而獨行俠攻勢多仰賴「雙星」，厄文變身「歐神仙」，半場獨攬24分，在第2節尾聲連拿5分，助隊緊咬。

厄文與愛德華茲。（美聯社）

落後的獨行俠在第3節一度超車，持續和灰狼纏鬥，東契奇在決勝節開局連拿7分，加上對手陷入得分荒，順利擴大領先。關鍵時刻，愛德華茲命中三分球、湯斯（Karl-Anthony Towns ）中距離助隊止血，隨後湯斯還命中大號三分球，灰狼討回領先。

戰況持續膠著，獨行俠在終場前1分鐘取得2分超前，隨後東契奇再度命中2分球，持續保有優勢。灰狼里德（Naz Reid），在終場前9.2秒補籃成功，追到2分差，他們也隨即犯規凍結時間，並讓厄文在罰球線上穩穩收下2分。

最後關頭，康利（Mike Conley）在三分線出手造成犯規，但3罰僅1中，也無法製造其他進攻機會，灰狼吞下敗仗。

獨行俠團隊命中率49.4%，東契奇33分、8助攻，厄文30分；灰狼麥克丹尼爾斯進帳24分，愛德華茲19分、11籃板。

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