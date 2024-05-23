中職》富邦明大巨蛋首戰贈觀賽證書 日職傳奇名將降臨！

悍將大巨蛋首戰開球嘉賓秋山幸二。（富邦悍將提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將前進臺北大巨蛋，明天首戰進場的球迷將有機會獲得富邦大巨蛋首戰觀賽證書，另外日本職棒傳奇名將秋山幸二將蒞臨臺北大巨蛋，除了要擔任開球嘉賓之外，賽前更將與富邦悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會。

秋山幸二球員時期是西武獅和大榮鷹的招牌球星，日職生涯擊出437支全壘打，2014年入選日本棒球名人堂，2009至2014年擔任軟體銀行鷹總教練，2度率領軟體銀行鷹拿下日本一，而秋山幸二在西武獅隊時期更與來自台灣的「東方特快車」郭泰源成為好友，兩人除了球員時代共同奮戰之外，秋山幸二擔任軟銀監督時，郭泰源擔任投手教練，兩人攜手打造軟銀王朝。

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這次秋山幸二相隔多年再度來到台灣，將共同見證富邦悍將在臺北大巨蛋的第一場主場賽事，並為悍將開出這歷史性的第一球，賽前下午5點將在大巨蛋場外B2下沉式廣場舞台，與富邦悍將服領隊郭泰源進行球迷見面會，由「悍將之聲」主播錢定遠擔任主持人，與兩位傳奇名將進行對談，共同分享過往回憶給球迷朋友，現場開放球迷參與。

24日悍將首場大巨蛋主場賽事，悍將將免費贈送進場球迷觀賽證書，共同紀念這富邦悍將的第一次，觀賽證書數量有限，發完為止。而週末25日、26日則是重頭戲「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日，25日賽後「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，26日賽後「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，大巨蛋系列戰悍將Fubon Angels豪華陣容全員到齊，帶領家人們熱血應援。

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