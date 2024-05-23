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大馬賽》可惜！楊博軒／胡綾芳遭大馬組合逆轉 無緣8強

2024/05/23 11:58

胡綾芳／楊博軒。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕超級500系列馬來西亞大師賽混雙16強，台灣組合楊博軒／胡綾芳，以21：17、19：21、13：21不敵馬來西亞吳塤閥／賴潔敏，無緣8強。

楊博軒／胡綾芳昨在首輪於內戰三局苦勝楊筑云／吳軒毅，今面對地主地4種子吳塤閥／賴潔敏，兩軍過去3度交手，台灣組合都吞敗。

即使對戰居於劣勢，「楊胡配」今來勢洶洶，首局在7：7平手後拉出一波8：2的攻勢，雖然大馬組合展現韌性，追到17：19只剩2分差，「楊胡配」頂住壓力連拿2分，順利先下一城。

楊博軒／胡綾芳次局乘勝追擊，取得8：2領先，只是隨後被地主好手追到9：9，接著雙方你來我往陷入拉鋸戰，吳塤閥／賴潔敏以21：19成功延長戰線。

大馬組合在決勝局帶著11：8的領先進入技術暫停，最後以21：13收下勝利，楊博軒／胡綾芳苦吞對戰4連敗，上次在巡迴賽合拍闖進8強已是去年超級100等級的高雄大師賽。

其他台將方面，從資格賽一路過關斬將的魏俊緯／詹又蓁以14：21、17：21不敵中國第5種子郭新娃／陳芳卉，止步16強，台灣女單好手梁庭瑜以15：21、16：21輸給中國第6種子張藝曼，無緣8強。

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