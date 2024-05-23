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MLB》大谷翔平敲安無用！ 宇宙道奇13連戰累了、遭完封苦吞2連敗

2024/05/23 12:51

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導 〕道奇日籍球星大谷翔平近況不錯，今天有安打演出、連4場比賽敲安，不過球隊終場以0：6遭響尾蛇完封，苦吞2連敗。

大谷翔平今打第2棒指定打擊，首打席擊出左外野安打，3下第二打席當時1出局二壘有人，大谷敲出二壘滾地出局。

大谷5下上場時，道奇無人出局攻佔一二壘，但大谷未能把握住得點圈機會，敲出中外野飛球出局，7下再度站上打擊區，這回擊出一壘滾地遭刺殺。大谷今日4打數敲1安，賽後打擊率為0.354，道奇打線全場僅敲6支安打，一分未得吞敗。

響尾蛇5上靠著台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）掃出2分打點三壘安打先馳得點，隨後卡洛爾藉由暴投跑回分數，響尾蛇攻下關鍵3分大局。

響尾蛇6上又有分數進帳，C.沃克（Christian Walker）敲出中外野陽春砲，本季第10轟出爐，幫助球隊再下一城。響尾蛇8上攻勢再起，一舉添加2分保險分，終場就以6分之差獲勝。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發5局用了多達95球，被打4支安打，失3分責失，投出6三振、1保送，吞下本季第3敗。

道奇結束地獄13連戰，明日休兵1天，在這13連戰中，道奇打出7勝6敗的戰績。

大谷翔平。（美聯社）

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