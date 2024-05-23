MLB》「令人難以置信」 洋基索托雙響砲讓紐約球迷高喊MVP（影音）

索托單場雙響砲讓現場喊起MVP的歡呼聲。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊索托（Juan Soto）今天在主場單場雙響砲助隊重擊水手，紐約觀眾更響起「MVP」的歡呼聲，索托賽後也稱讚粉絲們相當熱情。

索托本場比賽4打數2安打都是全壘打，打下3分打點，賽季打擊率上升到3成13，攻擊指數0.978，本季已經進帳13發全壘打。「這令人難以置信。我只要稍微轉個身他們就會陷入瘋狂。我知道有很多多明尼加人，他們都想要跟我打招呼，我試著去跟所有人打招呼，但我也必須要專注在比賽上。」

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今天索托與「法官」賈吉（Aaron Judge）還有維杜戈（Alex Verdugo）都有為洋基開轟，而本場是索托與賈吉本季第三度同場開轟，這三場比賽洋基都能贏下勝利。「我很享受所有的一切。你永遠不會知道這樣的日子會持續多久，所以你會是著去享受每一秒，沉浸在當中並持續向前。」

索托指出，「只要能像今天這樣擊球，對我來說很重要。因為這告訴自己我的揮棒是否是正確的。」25歲的索托生涯從為擊出過三響砲，今天他在7局滿壘時有大機會，不過卻被三振出局。索托賽後也坦承，他認為自己可能揮得太過頭了：「我對此感到太開心了。」

"MVP" chants were loud and clear after Juan Soto's 2nd homer of the night



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索托不吝稱讚自己的隊友：「所有人都知道我的隊友們有多好。他們真的讓我在這條打線、休息室感到很自在。」

本賽季索托將會成為自由球員，而他的經紀人是知名的波拉斯（Scott Boras），雖然洋基有打算在季中就跟他簽下延長合約，不過過去波拉斯通常都會讓他的球員投入自由市場，尋求一張最大的合約。

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