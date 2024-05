MLB》「令人難以置信」 洋基索托雙響砲讓紐約球迷高喊MVP（影音）

索托單場雙響砲讓現場喊起MVP的歡呼聲。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊索托(Juan Soto)今天在主場單場雙響砲助隊重擊水手,紐約觀眾更響起「MVP」的歡呼聲,索托賽後也稱讚粉絲們相當熱情。

索托本場比賽4打數2安打都是全壘打,打下3分打點,賽季打擊率上升到3成13,攻擊指數0.978,本季已經進帳13發全壘打。「這令人難以置信。我只要稍微轉個身他們就會陷入瘋狂。我知道有很多多明尼加人,他們都想要跟我打招呼,我試著去跟所有人打招呼,但我也必須要專注在比賽上。」

今天索托與「法官」賈吉(Aaron Judge)還有維杜戈(Alex Verdugo)都有為洋基開轟,而本場是索托與賈吉本季第三度同場開轟,這三場比賽洋基都能贏下勝利。「我很享受所有的一切。你永遠不會知道這樣的日子會持續多久,所以你會是著去享受每一秒,沉浸在當中並持續向前。」

索托指出,「只要能像今天這樣擊球,對我來說很重要。因為這告訴自己我的揮棒是否是正確的。」25歲的索托生涯從為擊出過三響砲,今天他在7局滿壘時有大機會,不過卻被三振出局。索托賽後也坦承,他認為自己可能揮得太過頭了:「我對此感到太開心了。」

