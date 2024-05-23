T1》海神未闖總冠軍戰拋震撼彈 冠軍教頭喬伊斯卸下兵符

喬伊斯。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄全家海神於 T1 元年成軍即贏得總冠軍，並在連續兩年面臨球員受傷的艱鉅挑戰情況下，仍在球賽中貫徹永不放棄信念，除了高雄這個城市給予的支持、球員自身的努力還有球迷全力的應援，總教練喬伊斯帶領的教練團也功不可沒。喬伊斯總教練直言，如今階段性任務已經完成，與海神隊管理階層討論後，決定返鄉休息好好陪伴家人。

高雄全家海神隊執行長李偉誠（Wilson）說：「感謝喬伊斯總教練過去3年來為球隊的付出，他的離開無疑是一項重大變革，但我們彼此也都同意球隊是時候做出改變。即使如此，他還是會在球隊需要時，不吝給球隊指引提供建議。」

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喬伊斯說：「高雄全家海神隊球員都令我引以為傲，他們對於我所有戰術精髓都非常熟悉，並且從未有任何球員在任何時刻，讓我感受到鬆懈，對於一支如此成熟的球隊，要再成長需要的不僅僅是穩定，強烈刺激同樣不可或缺。希望未來的海神能保持自己的DNA，再度激發出全新浪濤。」

喬伊斯除了期待球隊蛻變後的全新樣貌，對於這3年的點點滴滴充滿感謝與祝福，「對於 Michelle 與 Wilson 的全然信任，讓我義無反顧地在這支球隊傾注所有心力，球員用認真的態度訓練還有場上的毅力回應更使我十分欣慰，球迷跟高雄巨蛋一年比一年更多的熱情與支援則毫無疑問地必須致上最高的敬意，執教高雄全家海神隊是我所珍愛且永生難忘的美好旅程，能與全體隊職員共事深感榮幸，也希望球隊未完的航程能朝向總冠軍再次前行。」

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