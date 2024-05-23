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MLB》塞揚史奈爾3.1局被KO！ 海盜火球大物超越田中將大創新紀錄

2024/05/23 14:46

史奈爾、瓊斯。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導 〕巨人兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）在4月底因左側內收肌拉傷進入傷兵名單，今日傷癒復出，但面對海盜僅投3.1局就被KO，痛失4分責失。

史奈爾今日控球不穩，在4下遭遇1出局滿壘危機時，對麥卡琴（Andrew McCutchen）投出觸身球送分，這時巨人決定換投，讓史奈爾退場休息。但巨人換投的策略沒能止血，第二任投手傑利（Sean Hjelle）一上來就被雷諾斯（Bryan Reynolds）敲出滿貫砲，有3分要算在史奈爾身上。

史奈爾此役只撐了3.1局，用球數多達87球、其中有45顆好球，被打4支安打，投出4保送、1次觸身球，失4分責失，另有5K，賽後防禦率為11.40，表現持續低迷。

相較之下，海盜22歲火球大物瓊斯（Jared Jones）今天繳出6局5K失3分優質先發，數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2008年啟用投球追蹤系统（Pitch-tracking era）以來，瓊斯在大聯盟生涯前10場先發一共讓對手揮空171次，超越田中將大的160次，刷新歷史紀錄。

巨人在第9局攻下關鍵追平分，扳成5：5平手，幫助史奈爾逃敗，最終兩隊鏖戰至延長賽，巨人10上火力全開灌進4分大局，終場就以9：5擊敗海盜。

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