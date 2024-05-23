WTT挑戰賽》首輪扳倒中國世大運金牌 高承睿挺進男單16強

高承睿扳倒成都世大運男單金牌周愷，晉級男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「師徒檔」莊智淵、高承睿今天在WTT太原挑戰賽男單首輪雙雙旗開得勝挺進16強，莊智淵以直落三擺平新加坡的周哲宇；高承睿則以3:1撂倒中國成都世大運國手周愷。

世界排名33的莊智淵在2016年亞洲杯曾以4:1擊敗世界排名182的周哲宇，今天卻遭遇對手頑強抵抗。首局，小莊在8:10落後下，驚險化解3個局點才以15:13拿下；次局，莊智淵在10:9聽牌下錯過局點，反倒以11:12被對手逼出局點，最後同樣以15:13驚險過關；第3局，小莊則在6:8劣勢下打出一波5:1反擊，11:9獲勝。

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莊智淵直落三解決新加坡選手周哲宇，挺進男單16強。（取自WTT官網）

世界排名32面對去年成都世大運男單金牌周愷，前兩局打得對手無力招架，以11:6、11:4連下兩城；第3局，小高在10:9聽牌下接發球失誤，周愷在逃過賽末點後連拿3分，12:10扳回一城。

關鍵第4局，高承睿克服開局0:4落後，在4:5時暫停奏效，重回比賽後，發動一波7:2的猛攻，11:7贏得勝利，下一輪將迎戰「新加坡內戰」郭勇和馮耀恩的勝方。

在資格賽連闖兩關的16歲小將洪敬愷，32強賽迎戰同樣從資格賽晉級的香港好手關文皓，第4局雖然奮力化解兩個賽末點，最終仍以8:11、10:12、11:5、11:13落敗，無緣在16強對決前輩莊智淵。

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